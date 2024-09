Nava Mau de Baby Reindeer está solo comenzando

Read this story in English here

Cuando Baby Reindeer llegó a Netflix el 11 de abril, no había nada que indicara que pronto se convertiría en una de las diez series en inglés más populares de todos los tiempos en la plataforma. Pero según Nava Mau, una de las estrellas emergentes de la miniserie de siete partes, el éxito viral del programa fue simplemente una “amplificación” de cómo ella ya se sentía acerca de la importancia de su historia.

“Fue hermoso sentir esta conexión abrumadora,” dice Mau, de 32 años. “Me sentí muy afortunada, porque hubo mucha atención, y eso puede sentirse como una presión, pero la atención estaba mayormente orientada hacia esta historia y estos personajes que me importan tanto y que me afectaron de la misma manera en que afectaron a tantas personas que vieron el show.”

Basado en la experiencia real del comediante escocés Richard Gadd, quien protagoniza la serie como una versión ficcionalizada de sí mismo llamada Donny, Baby Reindeer narra cómo la lucha de años de Donny con ser acosado y perseguido por una mujer de mediana edad lo obliga a confrontar un trauma enterrado. Mau interpreta a Teri, una mujer con la que Donny sale y que, al igual que ella, es transgénero.

Antes de filmar Baby Reindeer en Londres a finales de 2022, Mau, quien nació en Ciudad de México y creció en San Antonio, había protagonizado la comedia dramática de HBO Max Generation así como varios proyectos más pequeños—algunos de los cuales fueron auto-producidos. Pero cuando leyó el guion de Gadd por primera vez, se dio cuenta de que Teri sería un papel singularmente importante. “Sabía que este personaje iba a ser de los primeros de su tipo en cuanto a la representación de una mujer trans, y especialmente una mujer trans latina, en la pantalla,” dice. “Así que me sentí animada por la idea de que no se trataba de mí, se trataba de nosotras. Esperaba que si me abría a eso, otras personas pudieran verse reflejadas en Teri. Particularmente mujeres trans y mujeres trans latinas, pero en realidad cualquier persona que pudiera reconocer incluso solo una parte de sí misma en ella.”

Mau fue nominada en julio a un Premio Emmy por Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película Antológica, convirtiéndose en la primera mujer trans en ser reconocida en esta categoría. Ahora, después del estreno de su cortometraje más reciente, All the Words But the One, está programada para aparecer en la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix You. Pero sin importar hacia dónde vaya su carrera a partir de aquí, la interpretación de Mau de Teri parece haber tocado una nota duradera con muchos de los millones de espectadores de Baby Reindeer.

“La gente se emociona mucho a veces, y eso me lleva directamente a ese lugar con ellos,” dice. “Pero lo tomo como una celebración. Lo tomo como un regalo que todos podamos conectarnos alrededor de esto. Porque nuestro mundo nos ha dicho que debemos estar en silencio sobre nuestro dolor y sobre cualquier violencia que hayamos experimentado. Y eso solo lleva a la vergüenza, la disfunción y la desconexión. Así que cuando las personas quieren hablar y sentirse conectadas conmigo, está ayudando a derribar esos muros.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala