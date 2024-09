La sensación de redes sociales Tefi Pessoa está jugando a largo plazo

September 12, 2024 7:12 AM EDT

En el mundo de los influencers, brillar intensamente y rápido es fácil. Es una profesión que prácticamente cualquiera puede hacer hoy en día. Lo que es más difícil es mantenerse relevante y construir una audiencia que perdure. Estefania Pessoa, mejor conocida en línea como Tefi, está decidida a estar en el segundo grupo. “Veo mi carrera como una maratón en lugar de una carrera corta,” dice. “No quiero ser una moda pasajera.”

Pessoa, de 33 años, es una de las pocas creadoras de contenido latinas que se está haciendo un nombre dentro y fuera de las redes sociales con contenido encantador y conversacional. Tuvo la oportunidad de presentar un programa de entrevistas en YouTube que salió al aire en octubre de 2019, pero en marzo de 2020, cuando el mundo fue cambiado por la pandemia de COVID-19, se acabó. Comenzó a publicar contenido no utilizado del programa en TikTok, y ahora, cinco años después, ha construido una audiencia de más de 2 millones de seguidores en TikTok e Instagram. Este año, se unió a un grupo de influencers como co-anfitriona en Influenced de Prime Video, un programa de entrevistas producido por Hello Sunshine de Reese Witherspoon, en el que discuten temas de tendencia, entrevistan a invitados o prueban trucos y productos populares en línea.

También es una entrevistadora en alfombras rojas—puede que hayas visto sus interacciones coquetas con actores como Jeff Goldblum en la Met Gala o Matt Smith en el reciente estreno de House of the Dragon. Pero probablemente sea más conocida por sus elaboradas desgloses de eventos de la cultura pop a lo largo de la historia. Ha hecho series de videos en TikTok sobre todo, desde la disolución de Fleetwood Mac hasta relaciones de celebridades como Tom Cruise y Nicole Kidman o Jennifer Lopez y Ben Affleck, que han acumulado cientos de miles de vistas.

Incluso siendo alguien que habla español con fluidez y creció alrededor de “más Miguels que Michaels” en Miami, dice que hay muchas personas que intentan negar su latinidad porque nació en EE.UU. “Creo que si mis ancestros me conocieran, les gustaría y creo que querrían que estuviera orgullosa de dónde vengo,” dice Pessoa, la hija de una madre colombiana y un padre brasileño.

Pessoa tiene aspiraciones más allá de internet. Su objetivo final es ganar un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony—el codiciado EGOT. “No sé qué me harán hacer para los Tonys,” bromea. Pero cita a mujeres como Rita Moreno, Liza Minnelli y Carol Burnett como inspiraciones. “Esas son mujeres que me recuerdan que nunca tengo que elegir entre entretener y contar historias y ser lo que la sociedad quiere que sea una mujer,” dice. “Ver a mujeres tener éxito en sus profesiones de yapping es inspirador para una joven yapper como yo.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala