A inicios de marzo, TIME se sentó con la sensación musical mundial Benito Antonio Martínez Ocasio, también conocido como Bad Bunny, mientras se preparaba para actuar en Coachella, el primer artista latino en encabezar el destacado festival de música. Durante una amplia entrevista, Martínez Ocasio habló con franqueza sobre su vida, su música y cómo pasa más tiempo en estos días en Los Ángeles, un lugar al que “siempre soñó ir” cuando era un chamaquito (un niño pequeño) mientras crecía. Puerto Rico. También se refirió a su floreciente carrera como actor, junto con la responsabilidad que siente como reguetonero a quien a menudo se le pide que hable en nombre de toda una región.

La siguiente transcripción ha sido condensada, editada para mayor claridad y traducida al inglés. Para la versión en español haga clic aquí.

Actualmente, estamos en el centro de L.A. ¿Te gusta aquí?

Realmente, sí me gusta. Siempre me ha gustado desde que he estado viniendo unos años. Es un lugar al que desde que era chamaquito—antes de todo esto—siempre soñé con ir. Siempre soñé con ir algún día a Los Ángeles porque era fanático de los Lakers y Kobe.

¿Tiene familia en los Estados Unidos? ¿Recuerdas la primera vez que viniste a los Estados Unidos?

Coño. Si no tuviera familia en los Estados Unidos, no sería latino.

Recuerdo la primera vez que vine a los Estados Unidos. Tenía 12 años. Era verano y fui a Connecticut, Rhode Island, Pensilvania. Estuve en casas de diferentes familiares, pero visité Nueva York solo un día, fuimos y volvimos. Lo recuerdo muy bien. Esa fue la primera vez. Y fue la primera y única vez, hasta que crecí.

¿Dónde están las mejores playas? ¿Los Ángeles o Puerto Rico?

[Risas audibles] Ya sabes la respuesta a eso. Puerto Rico, definitivamente 1000 veces. Todavía no me he metido en el agua. Voy a ver si en verano el agua se calienta y luego voy.

Al crecer en el pueblo de Almirante Sur, ¿cuáles fueron sus mejores recuerdos de su infancia?

Siempre digo que tuve una vida muy normal. Crecí con mi mamá y mi papá. Soy el hermano mayor de tres, así que recuerdo haber esperado a mis hermanos. Cuando vino mi primer hermano, Bernie y el segundo, Misael. Mi madre era maestra y mi padre era camionero. Así que sabes que éramos gente trabajadora. Muy católico, nosotros fuimos a la iglesia. Teníamos que hacerlo bien en la escuela. Crecí con mucho amor de mi madre y mi padre. Los vi a veces esforzándose, pasando por momentos difíciles para traernos comida y otros momentos fáciles. Fueron momentos hermosos, a veces de incertidumbre, pero al final siempre agradecido con el núcleo en el que crecí; mi familia, mi barrio, mi pueblo y la forma en que crecí, porque de ahí, adquirí mucha experiencia y muchos conocimientos que me hacen ser la persona que soy hoy.

¿Qué papel jugó la música en tu vida en tus primeros años?

Lo que más he hecho en la vida es escuchar música. Desde pequeño siempre fui fanático de la música. Yo de niño tenía muchos CDs de salsa, merengue. Mi mamá escuchaba mucho merengue y balada, y mi papá escuchaba salsa. Cuando era ‘chamaquito’ o niño, escuchaba rap y reggaeton. Siempre recuerdo cuando tenía 5 años, para Navidad me regalaron un CD de Vico-C, “Aquel Que Había Muerto,” con la carátula oscura, casi negra, apenas se veía la cara de Vico C. Mi mamá compraba discos de un catálogo, que era como un libro y tú elegías los discos y venían por docenas, bueno, ella elegía como ocho y me dejaba elegir los últimos cuatro. Tomaría CDs de Marc Anthony, Victor Manuel y CDs de música de bolero. Crecí siempre escuchando música y trataba de imitar las voces de los cantantes y los sonidos que hacían. Desde pequeño siempre fue mi pasión. Siempre fui un gran fan de los artistas. Por eso cuando me preguntan ‘¿Qué artista te inspiró?’ Nunca digo uno solo porque escuché tantos artistas y géneros como el reggaetón, que tiene muchos artistas que me inspiraron, y la salsa. Diría que todo el movimiento de la música latina me inspiró.

¿Qué piensan tus padres y tu familia acerca de que eres el artista más grande del mundo?

No creo que lo sepan. [Risas] En realidad, mi papá está orgulloso de mí y está feliz de que me siento bien y de que estoy viviendo mis sueños. Siempre agradezco a Dios que yo, mis amigos y mi familia, mantengamos los pies en la tierra. Voy a la casa de mi papá y me siento tan relajado. Muy normal. Como si no pasara nada. Fuera de esa casa quizás el mundo esté escuchando y hablando de mí, pero en esa casa todo es igual. Nada ha cambiado. Mi papá no actúa de una manera nueva ni me trata de una manera nueva. Para mí es hermoso que me guste ir allí y todavía me miran con ojos de ‘Ven aquí, Benito Antonio. El bebé. Su hijo.’ ¿Tú entiendes? Mi mamá es igual que mi papá. Por eso digo que no saben pero no en el sentido de que no lo entiendan, es en el sentido de que sigo siendo la misma persona y nada ha cambiado en cómo nos sentimos y nos tratamos. Cada vez que voy a la casa me siento así…un hogar.

¿Podrías haberte imaginado dónde estás ahora?

Quizás al principio no hubiera imaginado esto que soñé con esto. Cuando estaba solo en mi habitación haciendo ritmos, soñando que algún día tendría éxito en la música, no. Pero ahora, con el paso del tiempo y he visto grandes cosas, ahora puedo imaginar lo siguiente y lo siguiente. Recuerdo que hace dos años me decía ‘papi’ ya estoy en un nivel que si bajo no voy a ser el mismo de antes, no voy a poder recuperar mi vida normal por así decirlo. Pero sí, me lo he imaginado, pero si me preguntas desde el principio cuando era chamaquito, no. Cuando era pequeño, solo soñaba con la música y que alguien escuchara mi música, siempre digo eso. Si me escucharan mil personas y yo actuara una vez al mes en un lugarcito, solo con eso sería feliz. Pero el hambre y la pasión que tengo por esto es imposible porque siempre quiero dar más y más y más.

¿Sientes que la aparición de Internet y las plataformas de transmisión como Spotify son razones importantes por las que estás aquí hoy?

Obvio que sí, y sobre esto te puedo decir, por encima de otras personas, que si no fuera por las redes sociales no estaría aquí. Lo que no creo es que sea una ventaja. Hay un montón de artistas del pasado que dicen, ‘Durante mi tiempo no había Spotify. Durante mi tiempo no había Instagram.’ Pero había otras cosas. Por ejemplo, fue más difícil obtener exposición para llegar a la posición. Pero al mismo tiempo fue mejor para aquellos que lo lograron. Ahora estamos en un momento en el que en cualquier momento puedes lanzar una canción. Ahora compito con un millón de personas. Cuando salgo con algo ese mismo día salen mil artistas con canciones. Veinte álbumes saliendo en la misma noche. Antes no, salían uno, dos o tres discos. No había tanta saturación en la música. Sacó un disco ahora y pasa una semana y han llegado 15 discos nuevos. Entonces es más fácil que más personas dejen de escuchar mi álbum y comiencen a escuchar otro. Antes, si comprabas un álbum a $15, no tendrías dinero para comprar otro álbum. Te lo ibas a quemar y ‘pela, pela, pela.’ Hoy no, escuchas mi disco y te aburres, puedes escuchar otros. Así que mantenerte ahí en la posición de que te sigan escuchando, mantenerte en la posición de que tu álbum siga ‘top,’ es mucho más difícil que antes. Hoy en día es mucho más difícil. Antes escuchabas la misma canción un año entera en la emisora. Es la emisora que pone tu canción y si no les gusta, sí tienes chavos (dinero) para pagar la emisora, sino no podrías competir con nadie. Ahora cualquiera pone una canción en los medios y puede ‘pegarla.’

¿Piensas en la competencia de la industria cuando estás en la etapa de creación de tus proyectos?

No. Cuando estoy en el estudio disfruto lo que hago. No estoy pensando en la cantidad de gente que está grabando o no. Yo hago música como si fuera la única persona en el mundo.

¿Te importa mantenerte en tu posición como el artista número uno del mundo?

Siempre digo que no, pero creo que miento, porque al final del día soy muy competitivo, pero con todo. Si estoy jugando al ajedrez, quiero ganar. Si estoy haciendo chistes, quiero contar mejores chistes. Soy muy competitivo. En todas las situaciones. Así que obviamente en la música lo soy. Pero en el buen sentido. Pero no me gusta ver a otros perder. Me gusta que todos ganen. Hay espacio para todos nosotros. Me gusta ver a los demás triunfar y tener éxito. Me gusta ver que la gente tenga buena música porque me hará sentir mejor. Si veo a alguien haciendo una canción que está rompiendo, si hay una canción cabrona, yo voy hacer una canción más cabrona. Quiero hacer algo mejor. Pero no para opacarlo a él, sino porque quiero hacer algo mejor. Podemos brillar todos en el mundo.

Fuiste el artista con más reproducciones en Spotify durante tres años seguidos. ¿Por qué crees que tu música tiene este efecto en la gente?

No sé. La forma en que hago música es de una manera tan real. Le doy tanto amor a la música. Siempre digo que mi mamá me dio tanto amor desde ‘chiquito,’ por eso tengo tanto que dar al mundo y a los demás. Creo que mis canciones son las mismas. Le doy tanto amor a mis canciones que no se acaba. Esa energía cada vez que escuches mi canción te dará mucha alegría. No hago canciones solo por tirarlas. Cuando tenga una canción para tirar, entonces se tira.

¿Tienes una canción en este momento?

¿Ahora mismo? Sí. [Alcanza el teléfono en el bolsillo derecho] Pero no te lo voy a enseñar. [Risas]

¿Para quién dirías que haces música? ¿Para Puerto Rico?

Hago música para la gente que me quiere. Cuando leo comentarios que dicen: ‘Bad Bunny, ahora no voy a escuchar tu música’, está bien. Si ya no quieres escuchar mi música, está bien. Eso está bien, a alguien le gustará. Hago música para quien quiera escucharme y para quien quiera conectar conmigo. Si no te gusta lo que estoy haciendo, no voy a hacer otra cosa para que a ti te guste. Si no te gusta, pues ‘brother,’ hay muchos artistas por ahí, y tal vez encuentres a alguien que te guste. A alguien le va a gustar lo que estoy haciendo y esas son las personas a las que les estoy cantando. Pero obviamente, sí hago música para Puerto Rico. Es donde nací y crecí. Soy fan de nuestra gente, de nuestra cultura, de nuestra cultura también dentro del reggaetón. Cuando escribo y hago música mi espíritu siempre está en Puerto Rico y trato de que la música que hago sea del agrado de la gente de allá.

Tu último álbum, Un Verano Sin Ti, fue una experiencia auditiva inmersiva. ¿Por qué era importante para ti traer la experiencia de un verano puertorriqueño al mundo?

Muchos artistas hacen canciones, se tiran una foto, la portada y ya, luego el video y ya está. Quiero crear todo un mundo, un ambiente y un sentimiento entero alrededor de un álbum, desde los videos, las visuales, la portada, la temática, todo sincronizado, con el propósito de que lo escuches para con el propósito de que lo escuches para que te puedas sentir en algún lugar o sentir de alguna manera. Si alguien está en la f-king Suiza, puede sentir que está en el Caribe, puede sentir que está en la playa. Es por eso que todas las imágenes de las canciones son mías en la playa y son 360, así que si te pones los [auriculares de realidad virtual], estarás en la playa conmigo. Si estás en Puerto Rico, aún mejor porque entonces no necesitas los [VR]: estás allí.

Tu productor Tainy es una leyenda en el espacio del reggaetón. ¿Cómo ha sido trabajar con él en tus proyectos?

He sido fan suyo desde siempre. He tenido sueños desde que era chamaquito para trabajar un día con Tainy. Incluso después de que entró en la música, me tomó tiempo poder trabajar con él. Recuerdo cuando hice mi primer disco y me preguntaron, ‘¿Con quién quieres trabajar?’ Y dije: ‘Quiero trabajar con Tainy’. Y hasta el sol de hoy seguimos trabajando. No trabajo con muchos productores así de mano a mano.

Tenemos una pregunta en video directamente de Tainy que nos gustaría mostrarle desde nuestro teléfono. Tainy: Como fan me gustaría saber: ¿Cómo encontraste una manera de poner tanto de ti como Benito la persona, no sólo Bad Bunny el artista en tu música urbana?

Siempre trato de dar lo más real de mi en mis canciones. Yo soy un chamaquito. [Risas] Y tenemos distintas preocupaciones y deseos de hacer una cosa un día y al día siguiente no. Hoy a lo mejor quiero ir a la discoteca a beber y fumar, y mañana quiero estar tranquilo en mi casa viendo una película. El martes quiero hacer ejercicio y el miércoles quiero comer una hamburguesa. Y luego estaré pensando en mi ex o en una chica que me gusta. Y luego mañana estoy molesto por algo que creo que es una injusticia, pero ya por la noche voy a comer tacos, me doy un poco de tequila y se me olvida.

Creo que no hay nada de malo con eso. Por eso mis canciones tienen de todo. Estamos en la discoteca, estamos en la playa, llorando por un amor, estamos molestos por la injusticia social porque así es.

Tu primer proyecto con Tainy fue Estamos Bien, el cual dedicaste a las víctimas del huracán María. En ese sentido, la canción habla de la resiliencia de los puertorriqueños. ¿Es importante para usted hablar sobre las injusticias de Puerto Rico, al mismo tiempo que destaca la resistencia de los Boricuas?

Sí, siempre hay diferentes sentimientos en las canciones para que puedas escucharlo y tomar de él lo que quieras. Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos haciendo Estamos Bien, también dio una idea de lo que está pasando y lo hice para que también pudieras sentir por la Isla y Puerto Rico. En esa canción también hablo de culos y chavos (dinero) y cosas así, más trap para que la gente de la calle que también le gusta eso también y puedan sentir. Para mí podría significar una cosa, pero para otra persona significa otra cosa. Así que siempre trato de hacer eso en las canciones. Si les estoy dando un mensaje, lo haré de una manera que pueda interpretarse en diferentes maneras para que diferentes personas se puedan identificar.

¿Cómo es el reggaetón un género que ofrece la oportunidad no solo de hacer música al estilo perreo (pistas de fiestas bailables de reggaetón), sino también abordar temas sociales y políticos?

¡Sí, sin duda! Creo que el reggaetón y todos los géneros musicales son un medio para expresarse. Siempre lo han sido. La música siempre ha contado historias de cosas buenas, cosas malas, cosas peligrosas, cosas que te molestan. Así que el reggaeton es solo otro género de música que nace de la calle, del barrio. Siempre hay espacio y oportunidad para hablar un poco de todo en los discos de reggaeton. Por eso tengo canciones para la discoteca. Tengo música para todo.

¿Crees que los elementos de raza y color están involucrados en determinar quién tiene éxito en el espacio del reggaetón?

Me han preguntado eso antes…ha pasado mucho tiempo desde que tuve una pregunta como esa. Dentro de mi ignorancia no lo entendía. Dije que eso no puede ser. No podía imaginarlo. No puedo decir que sí o que no porque no lo he vivido.Tampoco he visto con mis propios ojos que sí, esta persona no se volvió más exitosa debido a su piel, no lo he visto. Sería irresponsable de mi parte decir que sí. Por ejemplo, me preguntaron si Tego Calderón, si hubiera sido más grande si no fuera negro. Pero a mis ojos, Tego Calderón es el cantante más grande de la industria. ¿Tú entiendes? No entendía cosas sobre la industria que tal vez sean ciertas. Quizás las puertas se cerraron por su piel, quizás algún promotor prefirió a un artista más blanco que él. Pero esas cosas no las sé, no las he vivido. Cuando me preguntaron dije: ‘¿Qué? Para mí Tego Calderón es el cantante más grande del género, también es uno de mis ídolos. ¿Qué quieres decir con no tan grande? ¿Quién es más grande que él?’

¿Es importante para ti dar tus flores a los grandes como Calderón y los que te han inspirado?

Sí, claro. Para mí es importante mantener siempre el respeto por aquellos que lo merecen. Si ves a alguien por quien te sientes inspirado y admirado, dilo y dilo con respeto. No importa lo grande que crezca, incluyo personas que me han inspirado que para mejor no necesariamente estaría aquí, yo no tengo nombre pero hay artistas que yo escuchaba y los veo y los respeto por igual. No quiero olvidarme de su historia.

¿Cuál fue su proceso y enfoque para crear su actuación en los Grammy?

Nunca me dijeron qué hacer. Me dieron la libertad de hacer lo que quisiera y supe que quería cantar “Después De La Playa”. Mucha gente pensó que interpretaría “Titi Me Pregunto” o “Moscow Mule,” pero yo sabía que quería hacer “Después De La Playa.” Pero yo quería algo más. Así que tuve la idea de hacer la primera parte de “El Apagón,” y mano, la idea surgió de forma muy espontánea y natural. En Puerto Rico en el mes de enero se celebra la fiesta de la calle San Sebastián. Es un festival puertorriqueño súper grande y tradicional donde verás personalidades retratadas por los cabezudos. Increíblemente, en toda mi vida nunca he estado en uno. Así que pensé que este año quería ir. Pensé que encontraría la manera de ponerme allí, pero no pude porque estaba aquí, así que pensé, sabes qué, traeré las fiestas de San Sebastián a los Grammy. En realidad no sabía que iba a ser el acto de apertura. Eso fue algo que se decidió en el último minuto. Creo que después de ver el programa pensaron en ponerlo como el primer acto. Y yo dije, ‘¿primero?’ Fue todo muy natural.

Durante su actuación, hubo subtítulos que decían “Non-English” en el programa. Sus fanáticos expresaron su decepción en las redes sociales. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste eso por primera vez?

En realidad, cuando lo vi… no capté el mensaje. No decía ‘en español’… como que ‘non English’… bueno, el sistema no funciona. Fue una porquería, esa es la única forma en que podría decirlo.

Uno de los temas que elegiste para la interpretación, El Apagón, es uno de tus discos más directos políticamente. ¿Qué significa para ti la letra ‘Todo quiere ser latino… pero les falta sazón, batería y reggaetón’?

¡Esa línea es de Tego Calderón! Lo que sucede cuando estás creando música, especialmente a mí, es que soy el tipo de persona que cambia de humor rápidamente. Así que cuando escribí esa canción estaba molesto. Pensé: esta gente… ¿qué piensan? Eso por el momento… hay artistas que quieren hacer cosas y también ahora, mencionaron sus raíces latinas que nunca han dicho pero ahora por el momento, sí quieres hacer una canción en español. Cabrona, llevas 20 años cantando y ahora quieres hacer una canción en español? ¿No lo hiciste en tu mejor momento pero ahora quieres hacer una canción en español porque no estás apagá en tu mejor momento? Entonces cosas así las veo y en ese momento me molestó. Pero ahora ese sentimiento me ha superado. No es que me sienta así en este momento. Es bueno hacer lo que quieras. Y lo mismo para otros artistas que son gringos que nunca tendrían la oportunidad de trabajar con un artista latino o hacer una canción en español, y ahora los ves mirando la música latina porque está en la cima. Se volvió ‘cool’ ser latino. No solo están haciendo la música, están tratando de copiar el flujo de los latinos. Pero luego pienso; nuestra cultura y nuestra música se extienden por todas partes. Impacta a personas en otros lugares. Quieren probarlo y sentirlo. Entonces, ¿por qué me va a molestar eso, sí lo hacen con respeto?

La Ley 60 es una ley que invita a los extranjeros a mudarse a Puerto Rico por sus beneficios contributivos. ¿Cómo se siente acerca de los no puertorriqueños que vienen a la isla y contribuyen a la gentrificación y el desplazamiento de los nativos?

Me molesta mucho. Creo que lo que más me molesta es que quieran venir, tomar posesión, ocupar un espacio, pero no quieren abrazar nada, ni ayudar. No quieren devolver. Cuando vas a un barrio nuevo siempre te van a mirar raro porque eres del otro lado. Van a sentir que les estás quitando algo, como cuando te ven usando la cancha de baloncesto y no eres de ahí, claro que te mirarán mal. Pero si esa persona abraza y aporta al barrio estoy seguro que de alguna manera te aceptará poco a poco. Esto es bueno. ¿Tú entiendes? Creo que eso es todo. El otro día estaba viendo un TikTok de una chica blanca hablando del huracán María con tanta alegría, diciendo que fue lo mejor que le pasó a Puerto Rico. Lo dijo muy contenta, y claro, sí los puertorriqueños buscamos lo positivo de las situaciones por encima de lo negativo. Pero no es lo mismo. Entonces creo que eso es lo que más me molesta, no tener empatía ni respeto por el lugar del que se van a beneficiar.

¿Cómo es para ti ser un artista tan importante en los Estados Unidos cuando hay tensiones tan fuertes entre los dos? ¿Alguna vez has sentido que tienes la obligación de educar?

Sí, siempre se lo hablo a mis amigos de aquí. Si estoy con alguien a quien puedo educar, lo haré. Siempre lo hago. Y no solo en las canciones o la entrevista. Lo hago en la vida real. Si estoy con alguien y escuchó algo muy ignorante sobre mi país o mi cultura, siempre trato de educarlo, como ‘No, no es así.’

¿Cree que el gobierno de Estados Unidos le ha fallado al pueblo puertorriqueño?

[Ríe inmediatamente] Yo creo que el gobierno le ha fallado a Puerto Rico, le ha fallado a Estados Unidos. Igualmente, Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico. Creo que todos los gobiernos le han fallado a su país alguna vez.

¿Sientes que es injusto que te lleguen estas cuestiones políticas que tienes que hablar en nombre de toda la Isla?

Sí, creo que es injusto. Y es por eso que algunos artistas no lo hacen. Si no hablas de eso en tus canciones, no recibirás este tipo de preguntas. No le van a preguntar a Daddy Yankee, no le van a preguntar algo así. No sé por qué dije Daddy Yankee, lo siento Daddy Yankee. No les preguntarán algo así porque no habla de eso en las canciones. Limitaré hablar de eso porque entonces no quiero que me pregunten. Cuando estoy escribiendo mi música no estoy pensando, ‘Bueno, entonces me van a preguntar’. Estoy pensando simplemente en expresarme en ese momento. Porque cuando me preguntan puede ser difícil para mí responder porque no soy tan bueno con mis palabras cuando hablo. Pero en las canciones sí, ahí lo diré porque ahí es donde me siento cómodo, me siento inteligente, me siento capaz. En mis canciones podré expresarme plenamente como quiero la pregunta podría ser un poco injusta porque simplemente hago una canción y luego una responsabilidad tan grande cae sobre mi. Esa responsabilidad no es solo mía. Si no sacará esa canción hablando de algo nadie me preguntaría. No estaríamos haciendo una entrevista con ese tipo de pregunta.

Sigues el mantra “yo hago lo que me da la gana” como se menciona en el título de tu segundo álbum YHLQMDLG. Cuanto más famoso te vuelves, ¿sigues pensando que sigue siendo así?

Sí. Porque no me importa la fama. No me importa esa presión de la que hablábamos. No me importa eso. Soy una persona. Soy un ser humano y cometo errores. Siempre he dicho que voy a vivir como quiera. Pero yo nunca me limito de hacer de una manera o actuar de una manera por lo que van a decir o pensar, no. Soy famoso y no dejó de ser humano.

Tu aparición en Bullet Train junto a Brad Pitt fue épica. ¿De dónde viene tu interés por la actuación y cómo fue esa experiencia?

Siempre me ha gustado actuar. Donde crecí, si algo te gusta es lo único que te gusta. Es complicado tomar clases de música, piano, canto y actuación. Requiere dinero y tiempo. Cuando creces donde las condiciones no son las de la ciudad como San Juan, tienes casi todo, teatros y esas cosas. Siempre me gustó actuar, pero no más que la música. La música siempre primero. Entonces, cuando llegó la oportunidad de actuar, llegó gracias a mi fama y éxito en la música. Lo he probado y me gusta. La experiencia del Bullet Train fue súper cabrón.

¿Qué fue más difícil? ¿Pelea con Brad Pitt o pelea con Mizz en WWE?

Definitivamente peleando con Brad Pitt. Esa pelea fue dura porque fue física y seria. Pero los dos eran cabronas (peleas increíbles). El día con Mizz, esa pelea ese día fue el mejor día de mi vida.

¿Sientes que cuanto más famoso te vuelves, más fans invaden tu espacio personal?

Creo que es posible que operen de otra manera. Si entendieran que somos iguales, somos humanos, que no debemos ser agresivos, ¿por qué invadir mi espacio privado? Siempre lo he dicho, que nunca le voy a negar un saludo a alguien. Nunca te voy a dejar con la mano extendida para saludarme, jamás. Si te acercas a mí como si fueras a robar, entonces sí, me voy a molestar. Alguien me pide una foto, estiro la mano y ahí la dejan porque están buscando el teléfono. ¿Por qué quieres una foto contigo? ¿Por qué soy la estatua de la libertad? Soy un humano, saludame. La foto no vale más que un saludo. Una foto no vale más que un intercambio de palabras. Eso vale más que una foto. Puedes decir que yo conocí a Bad Bunny. ¿Prefieres conocerme o hacerte una foto conmigo?

¿Todavía vives en Puerto Rico?

Siempre digo que vivo en PR porque, no sé. Podría estar dos años en L.A. pero siempre diré que vivo en Puerto Rico. Ahora estoy aquí en Los Ángeles por un ratito. Me gustaría mudarme a otros lugares, a Nueva York. Pero sí, mi casa es Puerto Rico. Digo que todavía vivo en Puerto Rico porque sé que es un ratito. Solo por un rato buscando otras experiencias. Pero al final del día siempre regresaré a Puerto Rico y me quedaré para siempre.

Su película Cassandro recibió revuelo en el Festival de Cine de Sundance. ¿Cómo fue esa experiencia?

Asombroso, esa fue una de mis primeras experiencias actuando. Recuerdo que estaba nervioso. Creo que estaba más nervioso que con Bullet Train porque era mi primera experiencia. No quería ‘joderlo’ o dañarlo. Actuar con Gael fue genial y me trataron súper bien. Me alegro que haya sido mi primera experiencia.

Tu primer beso en pantalla fue con Gael García Bernal. ¿Cómo fue eso?

Está cabrón. Mi primer beso para una película, y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres durante mi vida. [Comienza a reír] Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres. Esa es la parte divertida. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije: ‘Sí, estoy aquí para lo que quieras’. No me sentí incómodo. Es parte de la actuación. Es parte de lo que estoy haciendo.

¿Algo que puedas compartir sobre tu película de Marvel ‘El Muerto’?

Aún no hemos grabado ninguna escena. Quizá me cambien por Pedro Pascal. [Risas]

Siempre has sido fanático de la lucha libre. ¿Cómo fue ese día al subir al ring de la WWE?

El mejor día de mi vida. Nunca antes había sentido ese tipo de adrenalina. Yo quería explotar. Era como si volviera a ser un niño, y en la pelea, fue un abrir y cerrar de ojos. Todo sucedió rápido.

Parece que has estado aprendiendo mucho inglés. ¿Aprender el idioma es algo por lo que te sentiste presionado o que siempre te interesó?

No. Siempre he dicho que debo aprender. Hay muchas cosas que estoy perdiendo, como oportunidades, por el idioma. No me importaba [aprender] inglés. Pero ahora si, creo que me importa. Ha sido tan natural simplemente hablar y practicar, pero sin presión o con un objetivo o algo así.

¿Te molesta que la gente te pregunte si alguna vez harás música en inglés?

No, porque creo que es una pregunta justa. Pero nadie le pregunta a Drake cuándo va a hacer una canción en español. El día que sienta que necesito hacer una canción en inglés, lo haré porque lo siento.

¿Dijiste que 2023 es el año para ti?

Todos los días hago ejercicio, descanso, veo televisión, escribo música, pero sin presión, no es que tenga que hacerlo, es porque me gusta.

Tainy nos dijo que te gusta decorar tus estudios de acuerdo a tu ambiente. ¿Cómo está decorado tu estudio actualmente?

Para Un Verano Sin Ti, puse plantitas para que pareciera tropical. Ahora he creado un espacio que parece de los años 70, muy colorido, vintage. Colores de esa época. Estoy en esa vibra ahora mismo. Estoy comprando autos de los 70, mierda de los 70. Drogas de los 70. [Risas]

Eres el primer latino en encabezar el famoso festival de música de Coachella en Indio, California. ¿Cómo te sientes al entrar?

Mucha gente me pregunta eso en la calle. Estoy como, ‘¿Se supone que debo sentir algo?’ Me presenté en Azteca, me presenté en el Yankee Stadium. He hecho función en todos los lugares. Coachella va a ser otra f-king función para mí. Sentí más presión en el Hiram Bithorn [Estadio en Puerto Rico] que en Coachella. Obviamente estoy emocionado. Quiero dar lo mejor de mí.

Tu show en el Yankee Stadium fué icónico. ¿Quieres que Coachella lo supere?

Hay muchas megaestrellas que se han presentado en Coachella antes, así que no quiero competir con ninguna de ellas. Solo quiero ser yo mismo. Muchas leyendas han actuado en Coachella pero nadie como yo. Nunca ha habido un Benito actuando en Coachella. Y eso es lo bueno para mí.

¿Qué quieres que experimenten tus fans en tu set de Coachella?

Quiero que disfruten del ‘show.’ Quiero que la gente se sienta libre como, ‘esto es Coachella, pero no es Coachella,’ estamos en el barrio, en la playa. En Coachella, nunca ha habido alguien de donde vengo. No ha ido nadie con lo que voy a llevar. Quiero que la gente no sienta presión ni responsabilidad. Vamos a disfrutar donde estamos ahora porque no sabemos a dónde vamos a estar después.

Estuve mirando todos los folletos de Coachella desde el ‘99. Olvidé que lo estaba haciendo este año. Vi que decía mi nombre para 2023, pensé que era falso. Fue un poco impresionante. Todas las personas que han estado y ahora soy yo, pero eso no cambia quién soy como artista y como persona. Si estoy ahí es porque hago bien mi trabajo. No quiero intentar hacer algo más grande que Beyonce o Radiohead.

Por último, necesitamos saber… ¿Tienes una canción con Justin Bieber a punto de salir?

¿Hay una canción con Justin Bieber? ¿Es un rumor? No, no tengo una canción con Justin Bieber. Eso es falso. Nunca vas a saber lo que voy a hacer. No te mientas a ti mismo, no vas a saber mi próxima movida.

