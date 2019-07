Mass shooting victims in the United States

Edward Sotomayor Jr., 34

Stanley Almodovar III, 23

Luis Omar Ocasio-Capo, 20

Juan Ramon Guerrero, 22

Antonio Davon Brown, 29

Akyra Monet Murray, 18

Luis Daniel Conde, 39

Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36

Peter O. Gonzalez-Cruz, 22

Eddie Jamoldroy Justice, 30

Darryl Roman Burt II, 29

Deonka Deidra Drayton, 32

Alejandro Barrios Martinez, 21

Anthony Luis Laureano Disla, 25

Jean Carlos Mendez Perez, 35

Franky Jimmy Dejesus Velazquez, 50

Martin Benitez Torres, 33

Luis Daniel Wilson-Leon, 37

Christopher Joseph Sanfeliz, 24

Mercedez Marisol Flores, 26

Xavier Emmanuel Serrano Rosado, 35

Gilberto Ramon Silva Menendez, 25

Geraldo A. Ortiz-Jimenez, 25

Simon Adrian Carrillo Fernandez, 31

Oscar Aracena-Montero, 26

Miguel Angel Honorato, 30

Javier Jorge-Reyes, 40

Joel Rayon Paniagua, 31

Jason Benjamin Josaphat, 19

Cory James Connell, 21

Juan P. Rivera Velazquez, 37

Shane Evan Tomlinson, 33

Juan Chavez-Martinez, 24

Jerald Arthur Wright, 31

Leroy Valentin Fernandez, 25

Tevin Eugene Crosby, 25

Jonathan Antonio Camuy Vega, 24

Jean C. Nieves Rodriguez, 27

Rodolfo Ayala-Ayala, 33

Brenda Lee Marquez McCool, 49

Yilmary Rodriguez Solivan, 24

Christopher Andrew Leinonen, 32

Angel Candelario-Padro, 28

Enrique L. Rios, Jr., 25

Kimberly Morris, 37

Frank Hernandez, 27

Paul Terrell Henry, 41

Amanda Alvear, 25

Luis S. Vielma, 22

Orlando,Florida | June 12, 2016

Renee Benjamin, 30

Joshua Higbee, 31

Brian Sadowsky, 44

Hesston, Kansas | February 25, 2016

Richard Smith, 53

Mary Jo Nye, 60

Tyler Smith, 17

Mary Lou Nye, 62

Barbara Hawthorne, 68

Dorothy Brown, 74

Kalamazoo, Michigan | February 20, 2016

Robert Adams, 40

Isaac Amanios, 60

Bennetta Betbadal, 46

Harry Bowman, 46

Sierra Clayborn, 27

Juan Espinoza, 50

Aurora Godoy, 26

Shannon Johnson, 45

Larry Daniel Kaufman,42

Damian Meins, 58

Tin Nguyen, 31

Nicholas Thalasinos, 52

Yvette Velasco, 27

Michael Raymond Wetzel, 37

San Bernardino, California | December 2, 2015

Ke’Arre Stewart, 29

Garrett Swasey, 44

Jennifer Markovsky, 35

Colorado Springs, Colorado | November 27, 2015

Andrew Alan Myers, 35

Jennifer Michelle Vasquez, 42

Christina Rose Baccus-Galella, 34

Colorado Springs, Colorado | October 31, 2015

Lucero Alcaraz, 19

Treven Taylor Anspach, 20

Rebecka Ann Carnes, 18

Quinn Glen Cooper, 18

Kim Saltmarsh Dietz, 59

Lucas Eibel, 18

Jason Dale Johnson, 34

Lawrence Levine, 67

Sarena Dawn Moore, 44

Roseburg, Oregon | October 1, 2015

Gunnery Sgt. Thomas J. Sullivan, 40

Lance Cpl. Squire K. ‘Skip’ Wells, 21

Staff Sgt. David A. Wyatt, 35

Sgt. Carson A. Holmquist, 25

Randall Scott Smith, 26

Chattanooga, Tennessee | July 16, 2015

Rev. Clementa Pinckney, 41

Cynthia Hurd, 54

Rev. Sharonda Coleman-Singleton, 45

Tywanza Sanders, 26

Ethel Lance, 70

Susie Jackson, 87

Depayne Middleton-Doctor, 49

Rev. Daniel Simmons, Sr., 74

Myra Thompson, 59

Charleston, South Carolina | June 17, 2015

Jonathan Stoffel, 33

Olivia Stoffel, 11

Adam Bentdahl, 31

Menasha, Wisconsin | June 11, 2015

Gia Soriano, 14

Zoe Galasso, 14

Andrew Fryberg ,15

Shaylee “Shay” Chuckulnaskit, 14

Marysville, Washington | October 24, 2014

George Chen, 19

Weihan Wang, 20

Cheng Yuan Hong, 20

Christopher Ross Michaels-Martinez, 20

Veronika Weiss, 19

Katherine Cooper, 22

Santa Barbara, California | May 23, 2014

Staff Sgt. Carlos Alberto Lazaney Rodriguez, 38

Sgt. 1st Class Daniel Ferguson, 39

Sgt. Timothy Owens, 37

Fort Hood, Texas | April 3, 2014

Rurik Davis, 50

Angel Penn, 19

Glenn Calonicco, 30

Sheila Russo, 47

Alturas, California | February 20, 2014

Michael Arnold, 59

Kathleen Gaarde, 62

John Roger Johnson, 73

Arthur Daniels, 51

Richard Michael Ridgell 52

Martin Bodrog, 54

Vishnu Bhalchandra Pandit, 61

Kenneth Bernard Proctor, 46

Mary Francis DeLorenzo Knight, 51

Gerald Read, 58

Sylvia Frasier, 53

Frank Kohler, 50

Washington, D.C. | September 13, 2013

Italo Pisciotti, 79

Camira Pisciotti, 69

Carlos Javier Gavilanes, 33

Patricio Simono, 64

Merly Niebles, 51

Priscilla Perez, 17

Hialeah, Florida | July 26, 2013

Carlos Franco, 68

Marcela Franco, 26

Margarita Gomez, 68

Christopher Zawahri, 24

Samir Zawahri, 55

Santa Monica, California | June 7, 2013

Justine E. Baez, 24

Ceasar A. Valdovinos, 23

Bradley Fischer, 47

Roland L. Scobee, 62

Federal Way, Washington | April 21, 2013

Michael Ransear, 57

Harry Montgomery, 68

Thomas Stefka, 62

Michael Renshaw, 51

Herkimer County, New York | March 13, 2013

Charlotte Bacon, 6

Daniel Barden, 7

Olivia Engel, 6

Josephine Gay, 7

Ana Marquez-Greene, 6

Dylan Hockley, 6

Madeleine F. Hsu, 6

Catherine V. Hubbard, 6

Chase Kowalski, 7

Jesse Lewis, 6

James Mattioli, 6

Grace McDonnell, 7

Emilie Parker, 6

Jack Pinto, 6

Noah Pozner, 6

Caroline Previdi, 6

Jessica Rekos, 6

Avielle Richman, 6

Benjamin Wheeler, 6

Allison Wyatt, 6

Rachel D’Avino, 29

Dawn Hochsprung, 47

Anne Marie Murphy, 52

Lauren Rousseau, 30

Mary Sherlach, 56

Victoria Soto, 27

Nancy Lanza, 52

Newtown, Connecticut | December 14, 2012

Reuven Rahamim, 61

Keith Basinski, 50

Rami Cooks, 62

Ronald Edberg, 58

Jacob Beneke, 34

Eric Rivers, 42

Minneapolis, Minnesota | September 27, 2012

Satwant Singh Kaleka, 65

Paramjit Kaur, 41

Suveg Singh Khattra, 84

Prakash Singh, 39

Ranjit Singh, 49

Sita Singh, 41

Oak Creek, Wisconsin | August 5, 2012

Jonathan Blunk, 26

Alexander “AJ” Boik, 18

Jesse Childress, 29

Gordon Cowden, 51

Jessica Ghawi, 24

John Larimer, 27

Matt McQuinn, 27

Micayla Medek, 23

Veronica Moser-Sullivan, 6

Alex Sullivan, 27

Alexander Teves, 24

Rebecca Wingo, 32

Aurora, Colorado | July 20, 2012

Joe “Vito” Albanese, 52

Drew Keriakedes, 45

Donald Largen, 57

Kimberly Layfield, 38

Gloria Leonidas, 52

Seattle, Washington | May 20, 2012

Tshering Rinzing Bhutia, 38

Doris Chibuko, 40

Sonam Choedon, 33

Grace Eunhae Kim, 23

Katleen Ping, 24

Judith Seymour, 53

Lydia Sim, 21

Oakland, California | April 2, 2012

Kum Hi Song, 61

Byong Ok Kang, 64

Kum Sook Kim, 57

Tae Yol Kim, 55

Norcross, Georgia | February 22, 2012

Victoria Ann Buzzo, 54

Randy Lee Fannin, 62

Christy Lynn Wilson, 47

Lucia Bernice Kondas, 65

Laura Lee Webb Elody, 46

Michelle Marie Fournier, 48

David Caouette, 64

Michele Daschbach Fast, 47

Seal Beach, California | October 14, 2011

Christian Riege, 38

Miranda McElhiney, 31

Heath Kelly, 35

Florence Donovan-Gunderson, 67

Carson City, Nevada | September 6, 2011

Christina-Taylor Green, 9

Dorothy “Dot” Morris, 76

John Roll, 63

Phyllis Schneck, 79

Dorwan Stoddard, 76

Gabriel “Gabe” Zimmerman, 30

Tucson, Arizona | January 8, 2011

Francis Fazio Jr., 57

Douglas Scruton, 56

Edwin Kennison, 49

William Ackerman, 51

Bryan Cirigliano, 51

Craig Pepin, 60

Louis Felder Jr., 50

Victor James, 61

Manchester, Connecticut | August 3, 2010

Mark Renninger, 39

Ronald Owens, 37

Tina Griswold, 40

Greg Richards, 42

Parkland, Washington | November 29, 2009

Michael Grant Cahill, 62

Maj. Libardo Eduardo Caraveo, 52

Staff Sgt. Justin DeCrow, 32

Capt. John Gaffaney, 56

Spc. Frederick Greene, 29

Spc. Jason Dean Hunt, 22

Sgt. Amy Krueger, 29

Pfc. Aaron Thomas Nemelka, 19

Pfc. Michael Pearson, 21

Capt. Russell Seager, 51

Pvt. Francheska Velez, 21

Lt. Col. Juanita L. Warman, 55

Pfc. Kham Xiong, 23

Fort Hood, Texas | November 5, 2009

Marc Henry Bernard, 44

Maria Sonia Bernard, 46

Parveen Ali, 26

Lan Ho, 39

Layla Khalil, 57

Roberta King, 72

Dolores Yigal, 53

Maria Zobniw, 60

Almir O. Alves, 43

Li Guo, 47

Jiang Ling, 22

Hong Xiu Mao, 35

Hai Hong Zhong, 54

Binghamton, New York | April 3, 2009

Louise DeKler, 98

Lillian Dunn, 89

Tessie Garner, 75

John Goldston, 78

Bessie Hedrick, 78

Margaret Johnson, 89

Jesse Musser, 88

Jerry Avant Jr, 39

Carthage, North Carolina | March 29, 2009

Kevin Taylor, 40

Trisha Mirelez, 25

Rachael Vasquez, 26

Joshua Hinojosa, 28

Israel Monroy, 29

Henderson, Kentucky | June 25, 2008

Gayle Dubowski, 20

Ryanne Mace, 19

Daniel Parmenter, 20

Julianna Gehant, 32

Catalina Garcia, 20

DeKalb, Illinois | February 14, 2008

Kenneth Yost, 61

Tom Ballman, 37

William Biggs, 50

Michael H.T. Lynch, 63

Mike Swoboda, 69

Connie Karr, 51

Kirkwood, Missouri | February 7, 2008

Gary Scharf, 48

Beverly Flynn, 47

Angie Schuster, 36

Dianne Trent, 53

John McDonald, 65

Gary Joy, 56

Janet Jorgensen, 66

Maggie Webb, 24

Omaha, Nebraska | December 5, 2007

Jordanne Murray, 18

Katrina McCorkle, 18

Lianna Thomas, 18

Bradley Schultz, 20

Aaron “Chunk” Smith, 20

Lindsey Stahl, 14

Crandon, Wisconsin | October 7, 2007

Ross Abdallah Alameddine, 20

Christopher James “Jamie” Bishop, 35

Brian Bluhm, 25

Ryan Clark, 22

Austin Cloyd, 18

Jocelyne Couture-Nowak, 49

Kevin Granata, 46

Matthew G. Gwaltney, 24

Caitlin Hammaren, 19

Jeremy Herbstritt, 27

Rachael Elizabeth Hill, 18

Emily Hilscher, 19

Jarrett Lane, 22

Matthew J. La Porte, 20

Henry Lee (Henh Ly), 20

Liviu Librescu, 76

G.V. Loganathan, 51

Partahi Lumbantoruan, 34

Lauren McCain, 20

Daniel O’Neil, 22

Juan Ramon Ortiz, 26

Minal Panchal, 26

Daniel Perez Cueva, 21

Erin Peterson, 18

Mike Pohle, 23

Julia Pryde, 23

Mary Read, 19

Reema Samaha, 18

Waleed Shaalan, 32

Leslie Sherman, 20

Maxine Turner, 22

Nicole White, 20

Blacksburg, Virginia | April 16, 2007

Teresa Ellis, 29

Brad Frantz, 24

Kirsten Hinckley, 15

Vanessa Quinn, 29

Jeffrey Walker, 53

Salt Lake City, Utah | February 12, 2007

Naomi Rose Ebersole, 7

Mary Liz Miller, 8

Lena Miller, 7

Marian Fisher, 13

Anna Mae Stoltzfus, 12

Lancaster County, Pennsylvania | October 2, 2006

Suzanne Thorne, 15

Justin Schwartz, 22

Jeremy Martin, 26

Melissa Moore, 14

Jason Travers, 32

Christopher Williamson, 21

Seattle, Washington | March 25, 2006

Charlotte Colton, 44

Beverly Graham, 54

Ze Fairchild, 37

Maleka Higgins, 28

Nicola Grant, 42

Guadalupe Swartz, 52

Dexter Shannon, 58

Goleta, California | January 30, 2006

Daryl Allen Lussier, 58

Michelle Leigh Sigana, 32

Derrick Brian Brun, 28

Neva Rogers, 62

Alicia White, 15

Thurlene Marie Stillday, 15

Chanelle Rosebear, 15

Chase Lussier, 15

Dewayne Michael Lewis, 15

Red Lake, Minnesota | March 21, 2005

Pastor Randy Gregory, 51

James Gregory, 16

Harold Diekmeier, 74

Gloria Critari, 55

Bart Oliver, 15

Richard Reeves, 58

Gerald Miller, 44

Brookfield, Wisconsin | March 12, 2005

Darrell Abbott, 38

Erin Halk, 29

Nathan Bray, 23

Jeff Thompson, 40

Columbus, Ohio | December 8, 2004

DeLois Bailey, 53

Sam Cockrell, 46

Micky Fitzgerald, 45

Lanette McCall, 47

Charles J. Miller, 58

Thomas Willis, 57

Meridian, Mississippi | July 8, 2004

Michael Brus, 48

Robert Wehrheim, 47

William Garcia, 44

Daniel Dorsch, 52

Melrose Park, Illinois | February 5, 2001

Paul Marceau, 36

Craig Wood, 29

Janice Hagerty, 46

Jennifer Bragg Capobianco, 29

Cheryl Troy, 50

Rose Manfredi, 48

Louis Javelle, 58

Wakefield, Massachusetts | December 26, 2000

Eric Pedroso, 29

Barbara Carter, 55

Jose Aguilar, 40

George Jones, 44

Dolores Perdomo, 56

Tampa, Florida | December 30, 1999

Christopher “Jason” Balatico, 33

Ford Kanehira, 41

Ronald Kataoka, 50

Ronald Kawamae, 54

Melvin W.T. Lee, 58

Peter Mark, 46

John Sakamoto, 36

Honolulu, Hawaii | November 2, 1999

Kristi Beckel, 14

Justin M. Ray, 17

Cassandra Griffin, 14

Joseph D. Ennis, 14

Sydney R. Browning, 36

Shawn Brown, 23

Susan Kimberly Jones, 23

Fort Worth, Texas | September 15, 1999

Leigh Ann Vandiver Barton, 27

Matthew David Barton, 11

Mychelle Elizabeth Barton, 7

Allen Charles Tenenbaum, 48

Dean Delawalla, 52

Joseph J. Dessert, 60

Jamshid Havash, 45

Vadewattee Muralidhara, 44

Edward Quinn, 58

Kevin Dial, 38

Russell J. Brown, 42

Scott Webb, 30

Atlanta, Georgia | July 29, 1999

Rachel Scott, 17

Cassie Bernall, 17

Steven Curnow, 14

Corey DePooter, 17

Kelly Fleming, 16

Matthew Kechter, 16

Daniel Mauser, 15

Daniel Rohrbough, 15

Isaiah Shoels, 18

John Tomlin, 16

Lauren Townsend, 18

Kyle Velasquez, 16

William “Dave” Sanders, 47

Littleton, Colorado | April 20, 1999

William P. Kinkel, 59

Faith M. Kinkel, 57

Mikael Nickolauson, 17

Benjamin A. Walker, 16

Springfield, Oregon | May 21, 1998

Natalie Brooks, 11

Paige Ann Herring, 12

Stephanie Johnson, 12

Britthney Varner, 11

Shannon Wright, 32

Jonesboro, Arkansas | March 24, 1998

Linda Mlynarczyk, 38

Frederick Rubelmann, 40

Michael Logan, 33

Otho R. Brown, 54

Newington, Connecticut | March 6, 1998

Hal B. Bierlein, 51

Michael J. Kelley, 49

Paul White, 40

Wayne Bowers, 43

Orange, California | December 18, 1997

Sheryl Wood, 27

David Moore, 30

Leonard Filyaw, 30

Charles Griffeth, 56

Aiken, South Carolina | September 15, 1997

Joseph T. Clifford 37

Joseph Belotto 40

Kenneth A. Brunjes 46

Mark A. Bretz 36

Donald L. Moon Jr. 44

Fort Lauderdale, Florida | February 9, 1996

Walter Rossler, 62

Joann Rossler, 62

Derek Harrison, 35

Wendy P. Gilmore, 41

Richard Tomlinson, 34

Corpus Christi, Texas | April 3, 1995

Maj. Thomas Brigham, 31

Capt. Alan London, 40

Christine McCaren, 8

Anita Linder, 62

Fairchild Air Force Base, Washington | June 20, 1994

Benjamin Grant, 17

Colleen O’Connor, 17

Margaret Kohlberg, 50

Sylvia Crowell, 19

Aurora, Colorado | December 14, 1993

Amy Federici, 27

James Gorycki, 51

Maria Theresa Magtoto, 30

Dennis McCarthy, 52

Richard Nettleton, 24

Mi Kyung Kim, 27

Garden City, New York | December 7, 1993

Peter Parrous, 73

Ethel Parrous, 65

Wesley Scott Cover, 26

James F. Kidd, 46

Fayetteville, North Carolina | August 6, 1993

Jack Berman, 36

Jody Sposato, 30

Deborah Fogel, 33

Donald Michael Merrill, 48

John C. Scully, 28

Allen J. Berk, 52

David Sutcliffe, 30

Shirley Mooser, 64

San Francisco, California | July 1, 1993

Florence A. Pike, 60

Phyllis Caslin, 54

Nancy J. Wheeler, 48

Denise M. Van Amburg, 28

Watkins Glen, New York | October 15, 1992

Robert Brens, 28

Judy Davis, 17

Jason White, 19

Beamon Hill, 16

Olivehurst, California | May 1, 1992

Christopher Carlisle, 33

Mary Benincasa, 32

Keith Ciszewski, 37

Rose Marie Proos, 33

Royal Oak, Michigan | November 14, 1991

Dwight R. Nicholson, 44

Christoph K. Goertz, 47

Robert Alan Smith, 45

Linhua Shan, 27

T. Anne Cleary, 56

Iowa City, Iowa | November 1, 1991

Kriemhild Davis, 62

Sylvia Mathilde King, 30

Ruth Pujol, 55

Glen Arval Spivey, 55

Nancy Hedgepeth Stansbury, 44

Olgica Andonovska Taylor, 45

Al Gratia, 71

Ursula Kunath Gratia, 67

Debra Gray, 33

Michael Griffith, 48

Su-zann Neal Rashott, 36

Thomas Earl Simmons, 34

Jimmie Eugene Carruthers, 49

Connie Miller, 41

Pat Carney, 57

Juanita Williams, 64

Clodine Humphrey, 64

Zona Lynn, 64

Lula Welsh, 75

James Welch, 75

Steven Charles Dody, 43

Venice Ellen Henehan, 70

John Raymond Romero Jr., 30

Killeen, Texas | October 16, 1991

Julia White Burgess, 42

Janice David, 40

Sharon Louise Hall, 45

Denise Sapp Highfill, 36

Barbara Duckwall Holland, 45

Cynthia Perry, 30

Lee Simonton, 33

Drew Woods, 38

Jewel Belote, 50

Jacksonville, Florida | June 18, 1990

Richard O. Barger, 54

William S. Ganote, 46

James G. Hubbard, 47

Sharon L. Needy, 49

Paul S. Salle, 59

James F. Wible Jr., 56

Lloyd R. White, 42

Kenneth Fentress, 45

Louisville, Kentucky | September 14, 1989

Ram Chun, 8

Sokhim An, 6

Oeun Lim, 8

Raphanar Or, 9

Thuy Tran, 6

Stockton, California | January 17, 1989

Helen Lamparter, 49

Glenda Moritz, 27

Joe Silva, 43

Buddy Williams, 23

Ron Reed, 26

Lawrence J. Kane, 46

Ron Doney, 36

Sunnyvale, California | February 16, 1988

Nabil Al-Hameli, 25

Emad Al-Tawakuly, 18

Ruth Greene, 67

Lester Watson, 52

Gerald Johnson, 28

Ronald Grogan, 27

Palm Bay, Florida | April 23, 1987

Patricia Chambers, 41

Judy Denney, 39

Rick Esser, 38

Patricia Gabbard, 47

Bill Miller, 30

Kenneth Morey, 49

Jonna Gragert Hamilton, 30

Patty Husband, 49

Betty Jarred, 34

Lee Phillips, 42

Jerry Pyle, 51

Mike Rockne, 33

Tom Shader, 31

Patti Welch, 27

Edmond, Oklahoma | August 20, 1986

Paulina Aquino, 22

Lawrence Herman Versluis, 62

Elsa Borboa, 19

Neva Caine, 23

Maria Elena Colmenero-Silva, 18

David Flores, 11

Omar Hernandez, 11

Blythe Regan Herrera, 30

Mateo Herrera, 11

Gloria Lopez Gonzalez, 24

Jose Rubin Lozano, 19

Claudia Perez, 9

Carlos Reyes Jr., 8 months

Victor Maxmillian Rivera, 25

Margarita Padilla, 18

Hugo L. Velasquez, 46

Alicia Valasquez Victoria, 70

Miguel Ulloa Victoria, 74

Jackie Wright Reyes, 18

Arisdelci Vuelvas Vargas, 31

Michelle Sperry Carncross, 18

San Ysidro, California | July 18, 1984

Marcell M. Ford, 34

Frank Parker, 49

Joseph John Minasi, 36

Janice Smith, 46

Linda Lowe, 43

Ligia Kozlowski, 45

Dallas, Texas | June 29, 1984

Ernestine Moore, 67

Magnum Moore, 78

Loni Jeffries, 53

Carl Lee, 47

Martha Steelman, 29

Juan Tres Palacios, 38

Pedro Vasques, 43

Nelson Barrios, 46

Miami, Florida | August 20, 1982

To compile this list of 630 victims of mass shootings, we’ve relied on the database maintained by the magazine Mother Jones, one of the most authoritative records of such incidents. It tracks mass shootings in the United States beginning in 1982. There is no one authoritative source on how many people have died in mass shootings—or, in fact, what constitutes a mass shooting. Until recently, a mass shooting was traditionally defined as an attack that kills at least four people, excluding the shooter, in a public space. (The federal government reduced its definition to three victims in 2013.) This list relies on the federal definition at the time that the attack took place. We compiled the names of the victims of these 82 attacks using public records and contemporaneous news accounts. If you believe any of the names or ages are wrongly recorded, please contact us at feedback@time.com.

—Reporting by Rosalie Chan, David Johnson, Emma Ockerman and Justin Worland.