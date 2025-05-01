Young boys look over an installation of memorial tombstones of victims of police killings near the site where George Floyd was killed in police custody in Minneapolis, Minn., on Friday, June 5, 2020. (Victor J. Blue/The New York Times)
Young boys look over an installation of memorial tombstones of victims of police killings near the site where George Floyd was killed in police custody in Minneapolis, Minn., on Friday, June 5, 2020. Victor J. Blue—The New York Times/Redux

Five Years Later: America Looks for a Way Forward After George Floyd

In partnership with the Center for Policing Equity

Project Credits

  • Project editors:Rachel Sonis and Kelly Conniff
  • Art and design:Victor Williams
  • Audience:Diana Elbasha and Kari Sonde
  • Contributors:Leslie Dickstein, Merrill Fabry, Lori Fradkin, Sam Jacobs, Simmone Shah, and Karl Vick
  • Copy editors:Mark Hokoda and Jennifer Schiavone
  • Digital:Annabel Gutterman and Nadia Suleman
  • Photo:Kaya Lee Berne and Katherine Pomerantz
  • Video:Brian Braganza, Joey Lautrup, and Justine Simons