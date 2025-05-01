Five Years Later: America Looks for a Way Forward After George Floyd
In partnership with the Center for Policing Equity
Project Credits
- Project editors:Rachel Sonis and Kelly Conniff
- Art and design:Victor Williams
- Audience:Diana Elbasha and Kari Sonde
- Contributors:Leslie Dickstein, Merrill Fabry, Lori Fradkin, Sam Jacobs, Simmone Shah, and Karl Vick
- Copy editors:Mark Hokoda and Jennifer Schiavone
- Digital:Annabel Gutterman and Nadia Suleman
- Photo:Kaya Lee Berne and Katherine Pomerantz
- Video:Brian Braganza, Joey Lautrup, and Justine Simons