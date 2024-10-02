Artists
Sabrina Carpenter
Christina Aguilera
Sabrina Carpenter
Christina Aguilera
Aaron Pierre
Gina Prince-Bythewood
Victoria Monét
Yara Shahidi
Ashley Park
Tina Fey
Nicola Coughlan
Shonda Rhimes
Beabadoobee
Gracie Abrams
Kaia Gerber
Laura Dern
Ambika Mod
Mindy Kaling
Kingsley Ben-Adir
Da'Vine Joy Randolph
Adria Arjona
Richard Linklater
Kali Reis
Lily Gladstone
Sable Elyse Smith
Mitchell S. Jackson
Shaina Taub
Lin-Manuel Miranda
Payal Kapadia
Ayushmann Khurrana
Brandon Blackwood
Elaine Welteroth
Kaveh Akbar
Lauren Groff
Alice Oseman
Becky Albertalli
Lawrence Abu Hamdan
Sumayya Vally
Phenoms
Anna Sawai
Hiroyuki Sanada
Anna Sawai
Hiroyuki Sanada
Shaboozey
Jelly Roll
Reneé Rapp
Busy Philipps
Ilona Maher
Lindsey Vonn
Arian Simone
Stacey Abrams
Fred Richard
Stephen Nedoroscik
Amelia Dimoldenberg
Sean Evans
Cole Escola
Cynthia Nixon
Sarah Lee and Christine Chang
Katie Fang
Summer McIntosh
Justin Trudeau
Lucía Linares
Jeffrey Kluger
C.J. Stroud
J. J. Watt
Nick Green
Seth Goldman
Plaifah Kyoka Shodladd
By Koh Ewe
Mike Cessario
Tony Hawk
Rukshana Kapali
By Chad de Guzman
Jannik Sinner
By Sean Gregory
Jadé Fadojutimi
By Olivia B. Waxman
Sholto David
Jamie Hyneman
Advocates
Jaylen Brown
Colin Kaepernick
Jaylen Brown
Colin Kaepernick
Emma Brown
Mark Kelly
Michelle Morse
Ophelia Dahl
Tim Latimer
Tom Steyer
Kat Graham
Filippo Grandi
Molly Duane
Cecile Richards
Cindy Ngamba
Yusra Mardini
Abigail Echo-Hawk
Patty Murray
Murrawah Maroochy Johnson and Monique Jeffs
Nemonte Nenquimo
Jason Glaser
Joaquin Castro
Tara Raghuveer
Sara Nelson
Hamada Shaqoura
By Yasmeen Serhan
Marlene Engelhorn
Darren Walker
Alon-Lee Green and Rula Daood
By Yasmeen Serhan
Agather Atuhaire
Tigere Chagutah
Kwame Owusu-Kesse
By Tharin Pillay
Caleb Parker
Helen Ryde
Mahrang Baloch
By Koh Ewe
Thomas Njeru
By Harry Booth
Leaders
Aisha Nyandoro
Laurene Powell Jobs
Aisha Nyandoro
Laurene Powell Jobs
Andy Beshear
By Philip Elliott
Nahid Islam
By Verena Hölzl
Rachel Reeves
Janet L. Yellen
Elizabeth Prelogar
Merrick Garland
Paetongtarn Shinawatra
By Charlie Campbell
Hal Brands
John Cornyn
Damian Williams
By Andrew R. Chow
Huang Jie
Hsiao Bi-khim
Omar Al Olama
Jeffrey Katzenberg
Lara Trump
By Eric Cortellessa
Anielle Franco
Sonia Guajajara
Wes Moore
By Brian Bennett
Crystal Asige
Eddie Ndopu
Marine Tondelier
Annalena Baerbock
Bassirou Diomaye Faye
By Yasmeen Serhan
Michelle O'Neill
Mary Lou McDonald
Daniel Noboa
By Charlie Campbell
Ian Bassin and Justin Florence
John Dean
Innovators
Arthur Mensch
Elad Gil
Arthur Mensch
Elad Gil
Laufey
Olivia Rodrigo
Richard Gadd
Nava Mau
Alexandr Wang
Sam Altman
Kaitlan Collins
Anderson Cooper
Vince Staples
Quinta Brunson
Assaf Rappaport
Howard Schultz
Mehreen Datoo
Adrian Hill
Serigne Mbaye
Kwame Onwuachi
Anna Wolfe
Judy Woodruff
Jesse Jenkins
Bill McKibben
Hali Borenstein
Laney Crowell
Aisha Ibrahim
J. Kenji López-Alt
Sara Zewde
Walter Hood
Nik Storonsky
By Andrew R. Chow
Kaitlyn Sadtler
Robert Langer
Aadith Moorthy
By Jeremy Gantz
Ylva Götberg and Maria Drout
Priyamvada Natarajan
Iman Abuzeid
Jamie Ducharme
Mario Kohle
By Jeremy Gantz
Project Credits
Project editors: Merrill Fabry, Lucy Feldman, Dan Macsai, Sanya Mansoor, Cate Matthews, and Erin McMullen
Audience: Annabel Gutterman, Kitty Ruskin, Kari Sonde, and Meg Zukin
Contributors: Charlotte Alter, Alex Altman, Ruairí Arrieta-Kenna, Aman Batheja, Brian Bennett, Eliza Berman, Judy Berman, Harry Booth, Massimo Calabresi, Charlie Campbell, Andrew R. Chow, Eric Cortellessa, Leslie Dickstein, Jamie Ducharme, Philip Elliott, Koh Ewe, Mahita Gajanan, Sean Gregory, Chad De Guzman, Ayesha Javed, Jeffrey Kluger, Cady Lang, Belinda Luscombe, Moises Mendez II, Mandy Oaklander, Alice Park, Billy Perrigo, Tharin Pillay, Adam Rasmi, Tessa Berenson Rogers, Dayana Sarkisova, Yasmeen Serhan, Simmone Shah, Simon Shuster, Jeff Smith, Rachel Sonis, Olivia B. Waxman, and Justin Worland
Copy editors: Mark Hokoda and Jennifer Schiavone
Designer: Victor Williams
Digital: Juwayriah Wright
Editors: Emma Barker Bonomo, Kelly Conniff, Lori Fradkin, Lily Rothman, and Karl Vick
Photo: Kara Milstein and Dilys Ng
Video: Brian Braganza, Jeannie Kopstein, Joey Lautrup, Alexandra Robson, and Erica Solano