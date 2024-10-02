About the List

Project Credits

Project editors: Merrill Fabry, Lucy Feldman, Dan Macsai, Sanya Mansoor, Cate Matthews, and Erin McMullen

Audience: Annabel Gutterman, Kitty Ruskin, Kari Sonde, and Meg Zukin

Contributors: Charlotte Alter, Alex Altman, Ruairí Arrieta-Kenna, Aman Batheja, Brian Bennett, Eliza Berman, Judy Berman, ​​Harry Booth, Massimo Calabresi, Charlie Campbell, Andrew R. Chow, Eric Cortellessa, Leslie Dickstein, Jamie Ducharme, Philip Elliott, Koh Ewe, Mahita Gajanan, Sean Gregory, Chad De Guzman, Ayesha Javed, Jeffrey Kluger, Cady Lang, Belinda Luscombe, Moises Mendez II, Mandy Oaklander, Alice Park, Billy Perrigo, Tharin Pillay, Adam Rasmi, Tessa Berenson Rogers, Dayana Sarkisova, Yasmeen Serhan, Simmone Shah, Simon Shuster, Jeff Smith, Rachel Sonis, Olivia B. Waxman, and Justin Worland

Copy editors: Mark Hokoda and Jennifer Schiavone

Designer: Victor Williams

Digital: Juwayriah Wright

Editors: Emma Barker Bonomo, Kelly Conniff, Lori Fradkin, Lily Rothman, and Karl Vick

Photo: Kara Milstein and Dilys Ng

Video: Brian Braganza, Jeannie Kopstein, Joey Lautrup, Alexandra Robson, and Erica Solano