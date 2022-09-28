Project editors: Jennifer Duggan, Merrill Fabry, Mahita Gajanan, Dan Macsai, and Cate Matthews

Art and design team: Chrissy Dunleavy, Rich Morgan, and D.W. Pine

Audience and digital team: Samantha Cooney, Maya Chung, Annabel Gutterman, Alex Hinnant, Soo Jin Kim, Caroline Olney, Kitty Ruskin, Kari Sonde, Nadia Suleman, Kimberly Tal, and Juwayriah Wright

Contributors: Abigail Abrams, Charlotte Alter, Alex Altman, Naina Bajekal, Aryn Baker, Molly Ball, Aman Batheja, Tessa Berenson, Vera Bergengruen, Eliza Berman, Judy Berman, Emma Barker Bonomo, Raisa Bruner, Massimo Calabresi, Jenna Caldwell, Charlie Campbell, Madeleine Carlisle, Andrew R. Chow, Kelly Conniff, Leslie Dickstein, Eliana Dockterman, Jamie Ducharme, Philip Elliott, Mariah Espada, Lucy Feldman, Aidyn Fitzpatrick, Lori Fradkin, Alejandro de la Garza, Ben Goldberger, Sean Gregory, Amy Gunia, Chad de Guzman, Sam Jacobs, Ayesha Javed, Ratu Kamlani, Anny Kim, Jeffrey Kluger, Anisha Kohli, Cady Lang, Sam Lansky, Kyla Mandel, Sanya Mansoor, Moises Mendez II, Elizabeth Murray, Ciara Nugent, Mandy Oaklander, Alice Park, Billy Perrigo, Nik Popli, Adam Rasmi, Katie Reilly, Lily Rothman, Simmone Shah, Simon Shuster, John Simons, Karl Vick, Vivienne Walt, Lucas Wittmann, Justin Worland, Stephanie Zacharek, Michael Zennie, Laura Zornosa, and Julia Zorthian

Copy editors: Helen Eisenbach, Mark Hokoda, Silvija Ozols, Sarah Rutledge, and Jennifer Schiavone

Photo editors: Whitney Matewe, Kara Milstein, Katherine Pomerantz, and Dilys Ng

Video editors: Brian Braganza, Aria Chen, Kate Emerson, Chris Grasinger, Joey Lautrup, Sam McPeak, Anne Most, Alexandra Robson, Justine Simons, and Erica Solano