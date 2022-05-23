Artists
Innovators
Titans
Leaders
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Mia Mottley
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Volodymyr Zelensky
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Ketanji Brown Jackson
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Joe Rogan
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Xi Jinping
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Ursula von der Leyen
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Ron DeSantis
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Joe Biden
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Yoon Suk-yeol
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Vladimir Putin
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Olaf Scholz
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Samia Suluhu Hassan
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Kevin McCarthy
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Karuna Nundy
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Abiy Ahmed
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Kyrsten Sinema
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Gabriel Boric
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Khurram Parvez
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Letitia James
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Valeriy Zaluzhnyy
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Lynn Fitch
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Umar Ata Bandial
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Sun Chunlan
Icons
Pioneers
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Candace Parker
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Frances Haugen
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Ahmir "Questlove" Thompson
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Sônia Guajajara
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Stéphane Bancel
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Emily Oster
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Valérie Masson-Delmotte and Panmao Zhai
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Eileen Gu
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Tulio de Oliveira and Sikhulile Moyo
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Nan Goldin
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Mazen Darwish and Anwar Al Bunni
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Emmett Schelling
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Cristina Villarreal Velásquez and Ana Cristina González Vélez
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Gregory L. Robinson
Project credits
Project editors: Jennifer Duggan, Merrill Fabry, Lucy Feldman, Dan Macsai, Cate Matthews, and Nadia Suleman
Audience and digital team: Samantha Cooney, Maya Chung, Annabel Gutterman, Soo Jin Kim, Caroline Olney, Kitty Ruskin, Kari Sonde, Kimberly Tal, and Juwayriah Wright
Contributors: Abigail Abrams, Charlotte Alter, Alex Altman, Naina Bajekal, Aryn Baker, Eloise Barry, Tessa Berenson, Brian Bennett, Eliza Berman, Judy Berman, Emma Barker Bonomo, Raisa Bruner, Massimo Calabresi, Jenna Caldwell, Charlie Campbell, Madeleine Carlisle, Aria Chen, Andrew R. Chow, Kelly Conniff, Leslie Dickstein, Eliana Dockterman, Jamie Ducharme, Haley Sweetland Edwards, Philip Elliott, Mariah Espada, Edward Felsenthal, Alex Fitzpatrick, Aidyn Fitzpatrick, Lori Fradkin, Mahita Gajanan, Alejandro de la Garza, Sean Gregory, Amy Gunia, Chad de Guzman, W.J. Hennigan, Sam Jacobs, Ayesha Javed, Ratu Kamlani, Abhishyant Kidangoor, Jeffrey Kluger, Cady Lang, Sam Lansky, Tara Law, Belinda Luscombe, Barbara Maddux, Sanya Mansoor, Megan McCluskey, Elizabeth Murray, Ciara Nugent, Mandy Oaklander, Alice Park, Billy Perrigo, Nik Popli, Katie Reilly, Janell Ross, Lily Rothman, Simmone Shah, Simon Shuster, John Simons, Jeff Smith, Lon Tweeten, Abby Vesoulis, Karl Vick, Vivienne Walt, Olivia B. Waxman, Lucas Wittmann, Elijah Wolfson, Justin Worland, Stephanie Zacharek, Michael Zennie, Zhang Chi, and Julia Zorthian
Copy editors: Helen Eisenbach, Mark Hokoda, Anny Kim, Silvija Ozols, Sarah Rutledge, and Jennifer Schiavone
Art and design team: Chrissy Dunleavy, Rich Morgan, D.W. Pine, and Lon Tweeten
Photo editors: Kim Bubello, Whitney Matewe, Kara Milstein, Katherine Pomerantz, and Dilys Ng
Video editors: Brian Braganza, Chris Grasinger, Sam McPeak, Alexandra Robson, Justine Simons, and Nolan Thomas