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Artists

Artists

Simu Liu

By Sandra Oh

Nhu Xuan Hua for TIME

Innovators

Innovators

Zendaya

By Denis Villeneuve

Camila Falquez for TIME

Titans

Titans

Tim Cook

By Laurene Powell Jobs

Geordie Wood for TIME

Leaders

Leaders

Mia Mottley

By Ngozi Okonjo-Iweala

Camila Falquez for TIME

Icons

Icons

Mary J. Blige

By Nas

Micaiah Carter for TIME

Pioneers

Pioneers

Candace Parker

By Dwyane Wade

Nolis Anderson for TIME

Project credits

Project editors: Jennifer Duggan, Merrill Fabry, Lucy Feldman, Dan Macsai, Cate Matthews, and Nadia Suleman

Audience and digital team: Samantha Cooney, Maya Chung, Annabel Gutterman, Soo Jin Kim, Caroline Olney, Kitty Ruskin, Kari Sonde, Kimberly Tal, and Juwayriah Wright

Contributors: Abigail Abrams, Charlotte Alter, Alex Altman, Naina Bajekal, Aryn Baker, Eloise Barry, Tessa Berenson, Brian Bennett, Eliza Berman, Judy Berman, Emma Barker Bonomo, Raisa Bruner, Massimo Calabresi, Jenna Caldwell, Charlie Campbell, Madeleine Carlisle, Aria Chen, Andrew R. Chow, Kelly Conniff, Leslie Dickstein, Eliana Dockterman, Jamie Ducharme, Haley Sweetland Edwards, Philip Elliott, Mariah Espada, Edward Felsenthal, Alex Fitzpatrick, Aidyn Fitzpatrick, Lori Fradkin, Mahita Gajanan, Alejandro de la Garza, Sean Gregory, Amy Gunia, Chad de Guzman, W.J. Hennigan, Sam Jacobs, Ayesha Javed, Ratu Kamlani, Abhishyant Kidangoor, Jeffrey Kluger, Cady Lang, Sam Lansky, Tara Law, Belinda Luscombe, Barbara Maddux, Sanya Mansoor, Megan McCluskey, Elizabeth Murray, Ciara Nugent, Mandy Oaklander, Alice Park, Billy Perrigo, Nik Popli, Katie Reilly, Janell Ross, Lily Rothman, Simmone Shah, Simon Shuster, John Simons, Jeff Smith, Lon Tweeten, Abby Vesoulis, Karl Vick, Vivienne Walt, Olivia B. Waxman, Lucas Wittmann, Elijah Wolfson, Justin Worland, Stephanie Zacharek, Michael Zennie, Zhang Chi, and Julia Zorthian

Copy editors: Helen Eisenbach, Mark Hokoda, Anny Kim, Silvija Ozols, Sarah Rutledge, and Jennifer Schiavone

Art and design team: Chrissy Dunleavy, Rich Morgan, D.W. Pine, and Lon Tweeten

Photo editors: Kim Bubello, Whitney Matewe, Kara Milstein, Katherine Pomerantz, and Dilys Ng

Video editors: Brian Braganza, Chris Grasinger, Sam McPeak, Alexandra Robson, Justine Simons, and Nolan Thomas