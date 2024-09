TIME Revela los Latino Leaders de 2024

September 12, 2024 8:00 AM EDT

By TIME PR

Presentado por Nissan, nuestro colaborador exclusivo de TIME Latino Leaders, TIME reunirá a los homenajeados de este año en un evento especial en Los Ángeles el 24 de octubre.

Hoy, TIME revela la segunda lista anual de TIME Latino Leaders, destacando a 17 figuras latinas pioneras basadas en EE.UU. que están remodelando sus industrias y el mundo.

LA LISTA TIME LATINO LEADERS DE 2024 INCLUYE:

Amar Santana, chef

Ana Navarro, co-anfitriona de The View y comentarista política de CNN

Aubrey Plaza, actriz

Camila Mendes, actriz

Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human

Cristina Rivera Garza, autora

Eugene Hernandez, director del Festival de Cine de Sundance y jefe de programación pública en el Sundance Institute

George Lopez, actor y comediante

Hezly Rivera, gimnasta olímpica

Isabel Casillas Guzman, administradora de la Administración de Pequeñas Empresas

Julio Frenk, nuevo rector de UCLA

María Zardoya, cantante de The Marías

Michelle Freyre, presidenta global de marca de Clinique y Origins en Estée Lauder

Nava Mau, actriz

Tanya Saracho, productora, guionista y dramaturga

Tefi Pessoa, creadora de contenido

Wilson Cruz, actor

--Ve la lista completa de TIME Latino Leaders 2024 aquí: https://bit.ly/4g9bKLV

--La lista completa y los perfiles acompañantes están disponibles en TIME.com tanto en inglés como en español.

Sobre la lista 2024, los editores de TIME escriben: “Los latinos siempre han formado parte del tejido de Estados Unidos—indígenas del continente y una proporción en continuo crecimiento de la población nacional…La influencia de los latinos en la política, la cultura y toda la sociedad es innegable—por lo que TIME inauguró una lista el año pasado durante el Mes de la Herencia Hispana para destacar a los Líderes Latinos, figuras inspiradoras que están remodelando sus industrias y el mundo. Este año, estamos destacando a 17 pioneros más basados en EE.UU.—desde Hollywood hasta Washington, D.C., y en todos los rincones intermedios. Elegimos al grupo en función de la importancia de su trabajo y la diversidad de sus perspectivas.” https://bit.ly/4cTRs6f

Nissan es nuestro colaborador exclusivo de TIME Latino Leaders.

Para reconocer a los homenajeados de este año, TIME celebrará la Cena TIME Latino Leaders en Los Ángeles el 24 de octubre, presentado por Nissan, nuestro colaborador exclusivo de TIME Latino Leaders. La cena contará con discursos de los Líderes Latinos TIME 2024, incluidos George Lopez, Aubrey Plaza, Claudia Romo Edelman, Michelle Freyre y Wilson Cruz, apariciones de Hezly Rivera, Camila Mendes, Ana Navarro, Nava Mau y Tefi Pessoa, y una actuación musical especial de María Zardoya de The Marías.

###