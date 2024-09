La gimnasta olímpica Hezly Rivera tiene la mira en 2028

September 12, 2024 7:11 AM EDT

A los 16 años, Hezly Rivera era la miembro más joven del contingente olímpico de EE. UU. en el 2024, y como parte del equipo de gimnasia femenina, ahora es medallista de oro. Pero, incluso a una edad tan temprana, Rivera está tomando las riendas de su carrera atlética y estableciendo metas ambiciosas.

Originaria de Nueva Jersey, Rivera se dio cuenta de que necesitaba entrenamiento de élite para ganarse un lugar en el equipo olímpico, por lo que convenció a su familia para mudarse a Dallas en 2021, para que ella pudiera entrenar con Valeri y Anna Liukin. Su hija, Nastia, es la campeona olímpica de all-around de 2008, y Rivera sabía que podrían elevar sus habilidades gimnásticas al siguiente nivel. “En realidad, no tenía ninguna duda,” dice sobre pedir a su familia que se mudara al otro lado del país. “Estaba muy segura de nuestra decisión. Yo estaba tomando la decisión, y básicamente mis padres me siguieron y apoyaron en lo que quisiera hacer.”

El riesgo valió la pena cuando Rivera se convirtió en una sorpresa del equipo de gimnasia femenina para París. Compitió en la viga y en las barras asimétricas en la ronda de clasificación en París, y aunque no compitió en la final por equipos, ahora está aprovechando la experiencia que ganó como olímpica con la vista puesta en los Juegos de Los Ángeles en 2028. Su capacidad para seguir mirando hacia adelante la ha ayudado a convertirse en un modelo para la comunidad latina y un ejemplo viviente del lema que la guía: “Sí, se puede.” “Mis padres son de la República Dominicana, así que estoy muy vinculada a mi cultura,” dice. “La amo mucho y quiero inspirar a las jóvenes latinas a saber que pueden hacer cualquier cosa que se propongan.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala