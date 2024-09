Ana Navarro está comprometida a través de las líneas partidarias

September 12, 2024 7:01 AM EDT

By Chantelle Lee

Read this story in English here

Ana Navarro no planeaba entrar en la política; pensaba que pasaría su vida como abogada. “Me gusta argumentar. Me gustaba entender la ley,” dice la coanfitriona de The View y comentarista política de CNN. “Todo lo que podía hacer era hablar y luchar.” Pero crecer durante una época de agitación en América Latina la atrajo al mundo político.

Navarro, de 52 años, nació en Nicaragua. En 1980, ella y su familia emigraron a Miami—en un momento en que cientos de miles de exiliados políticos huían hacia Florida desde América Latina y Central—debido a la revolución sandinista. “Creo que tomas una de dos direcciones: o te das cuenta de que la democracia importa y estar involucrado importa y la política importa y te comprometes, que es lo que me pasó a mí, o no quieres tener nada que ver con eso,” dice.

Navarro fue a la facultad de derecho, durante la cual luchó exitosamente para evitar que miles de refugiados nicaragüenses fueran deportados. Luego se convirtió en consultora política en el Partido Republicano, sirviendo en la administración del exgobernador de Florida Jeb Bush y trabajando en la campaña presidencial de 2008 del exsenador de Arizona John McCain. “Muchas, muchas veces, fui la única latina en la sala,” dice.

Navarro debutó en The View en 2013 y fue nombrada coanfitriona permanente del programa en 2022. Ha trabajado en ABC News, Telemundo y CNN, convirtiéndose en una de las voces políticas latinas más destacadas en televisión. Navarro es conocida por su comentario directo y despiadado, y se ha convertido en una figura influyente para los republicanos descontentos.

La anteriormente autodenominada republicana firme hizo titulares nacionales durante las elecciones de 2016, cuando habló en contra de Donald Trump, convirtiéndose rápidamente en una de las críticas más vocales de Trump dentro del partido. Ese año votó por primera vez por un candidato no republicano: Hillary Clinton. Fue una decisión con la que luchó en ese momento, pero de la que está orgullosa casi ocho años después. Aunque sigue siendo una republicana registrada, no se identifica con el estado actual del partido. Navarro celebró cuando la vicepresidenta Kamala Harris anunció su candidatura para la presidencia en 2024. En agosto, Navarro fue la anfitriona de la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata.

Reflexionando sobre las diferencias en la industria de los medios y la política desde que comenzó su carrera, Navarro dice que “se escuchan más personas con acentos como el mío en la televisión nacional” y ya no es raro ver a más de una persona de color en un panel político.

“Las cosas han cambiado—creo que drásticamente—en la forma en que las personas ven la diversidad y la abrazan y la valoran,” dice Navarro. “La gente no solo te ve como una comentarista latina o una presentadora latina, sino como una presentadora de The View que puede hablar sobre cualquier tema político [y] asunto actual.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala