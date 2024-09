Cómo Aubrey Plaza infunde herencia en sus personajes

Read this story in English here

Aubrey Plaza está teniendo el tipo de año con el que los publicistas de Hollywood sueñan. Tras su aclamada participación en la exitosa serie de HBO The White Lotus, la ex actriz de Parks and Recreation protagonizó la película independiente My Old Ass, en la que interpreta a una mujer de 39 años—Plaza cumplió 40 en junio—asesorando a su yo más joven; se ha convertido en la cara de la WNBA justo cuando la liga está en auge; y este otoño protagonizará tanto el drama distópico Megalopolis de Francis Ford Coppola, del que se ha hablado mucho, como la serie de Marvel Agatha All Along.

De hecho, terminó filmando partes de Megalopolis y Agatha All Along al mismo tiempo. Cita algunos temas vagos que se superponen. En Megalopolis, la obra autofinanciada de Coppola, Plaza interpreta a una periodista moralmente corrupta. En Agatha All Along, es una bruja. “Ambos son personajes villanos. Pero en Megalopolis, soy una rubia platino cubierta de diamantes, vistiendo miles de dólares en vestidos de Versace. Y luego, para Agatha, llevo una peluca negra como el carbón con un atuendo de supervillana estilo guerrero,” dice Plaza. “Me sentí completamente loca. Sentía como si estuviera rasgando el tejido del universo y saltando cuánticamente a diferentes mundos.”

Aun así, Plaza asumió un papel activo en el desarrollo de sus personajes. “Tengo una experiencia diferente a la de muchos otros actores latinx porque mucha gente ni siquiera sabe que soy mitad puertorriqueña,” dice. “Es algo que siempre me gusta recordarles y poner sobre la mesa.” Antes de que comenzaran a filmar Megalopolis, Coppola invitó a sus actores a trabajar el guion, improvisar e incluso reescribir partes de sus personajes. Y el equipo de Agatha se acercó a Plaza al principio del proceso para que se uniera al show, permitiéndole ayudar a dar forma a la villana que interpretaría. “Mi camino ha sido mucho sobre infundir mi herencia en estas historias y personajes de maneras que la gente quizás no piensa hacer,” dice, “porque la gente ha puesto a los personajes latinos en una caja.”

Plaza se une a Marvel justo cuando el estudio está tratando de recuperar la devoción de sus fanáticos al reducir el número de proyectos que produce al año y asegurarse de que las propiedades que llegan a la pantalla sean de primera calidad. “Lo de Marvel era lo menos atractivo de todo, porque soy reacia a convertirme en parte de esa máquina,” dice Plaza.

Aun así, quería trabajar con la estrella de Agatha, Kathryn Hahn, quien había hecho una aparición especial en Parks and Recreation, pero las dos actrices nunca compartieron una escena. Y Plaza quedó impresionada con Jac Schaeffer, la escritora detrás del primer—y todavía más transgresor—show de Marvel Studios para Disney+, WandaVision, y esta serie secuela. “No he visto mucha televisión de Marvel, pero vi WandaVision, y sentí que, wow, esto está trascendiendo los tropos de Marvel, y está un poco elevado,” dice Plaza. “Y me encanta la idea de un show centrado en un aquelarre. Eso es algo que me ha interesado toda mi vida.” Los fanáticos de Parks and Recreation pueden recordar que Plaza destacó en ese show por su entrega irónica—bromeaba en un tono monótono que tenía una personalidad vibrante como latina, burlándose del estereotipo—y por sus vibras hechizantes.

No está sola. Plaza se volvió viral el año pasado cuando ella y la actriz de Wednesday, Jenna Ortega—que comparte la admiración de Plaza por lo oculto y protagoniza la recientemente lanzada Beetlejuice Beetlejuice—presentaron en los SAG Awards con un espeluznante deadpan simultáneo. Es difícil imaginar el éxito de Ortega canalizando esa vibra siniestra particular sin que Plaza hubiera allanado el camino. “Siempre estoy buscando oportunidades para representar personajes latinos, para que pueda mostrar a la generación más joven que hay todo tipo de personajes hispanos,” dice Plaza. “No se trata solo de estos estereotipos.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala