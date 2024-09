Isabel Casillas Guzmán quiere impulsar los negocios para todos los americanos

September 12, 2024 7:04 AM EDT

By Alana Semuels

Read this story in English here

La población latina en EE.UU. ha ido aumentando durante años, pero no se había visto un incremento correspondiente en la creación de empresas propiedad de latinos—hasta ahora. Ese cambio se debe en gran parte a Isabel Casillas Guzmán, administradora de la Small Business Administration desde que fue confirmada en el gabinete del presidente Joe Biden en marzo de 2021.

Durante la gestión de Guzmán, los préstamos respaldados por la SBA a pequeñas empresas propiedad de latinos se han duplicado. Los préstamos respaldados por la SBA a pequeñas empresas propiedad de negros, por su parte, se han más que duplicado, y los préstamos respaldados por la SBA a empresas propiedad de mujeres han aumentado en un 70%.

Guzmán, quien es mexicoamericana, creció trabajando en un pequeño negocio: la clínica veterinaria de su padre en East Los Angeles. Ella dice que pasó muchos sábados allí observando cómo su conexión con la comunidad latina y sus habilidades en español le ayudaron a construir relaciones sólidas. Después de la universidad, inició algunos negocios, incluyendo un estudio de producción de impresión que tuvo que cerrar después de la Gran Recesión. “Esa experiencia realmente me ayudó a entender los desafíos que enfrentan las pequeñas empresas,” dice.

Guzmán, de 54 años, pensaba que quería ingresar al mundo corporativo y no comenzó a trabajar para el gobierno hasta que su amiga María Contreras-Sweet, fundadora de ProAmerica Bank, fue nombrada jefa de la SBA bajo el presidente Barack Obama. Guzmán se convirtió en la jefa de personal adjunta de Contreras-Sweet, lo que, según ella, le ayudó a aprender los entresijos de la agencia.

Como directora de la SBA, Guzmán ha supervisado una transformación en la forma en que la agencia interactúa con los propietarios de empresas, utilizando tecnología y educación para ayudar a más personas a acceder a préstamos de organizaciones sin fines de lucro y bancos respaldados por la SBA. En general, los cambios han resultado en más préstamos de pequeño monto y más préstamos a comunidades desatendidas, según la SBA. Ella otorgó nuevas licencias a empresas que prestan a mercados históricamente desatendidos, llenando vacíos donde las empresas luchaban por obtener capital, y viaja regularmente para conocer a los propietarios de pequeñas empresas y educarlos sobre los servicios que ofrece la SBA. Los esfuerzos han sido clave para las pequeñas empresas en una economía donde se está volviendo más difícil obtener préstamos asequibles. “No creo que sea demasiado trillado decir: ‘Soy del gobierno federal y estoy aquí para ayudar,’ cuando trabajo para la SBA,” dice.

Guzmán se identifica fuertemente con la comunidad mexicoamericana, pero dice que esa no es la razón por la que está abogando por más préstamos a grupos subrepresentados como los latinos. Las pequeñas empresas con habilidades en español y contactos en otros países pueden aprovechar sus conexiones para aumentar el comercio, fortaleciendo toda la economía estadounidense, dice.

En marzo, el periódico político de D.C. The Hill publicó un artículo de opinión elogiando a Guzmán, pero también criticándola por favorecer a las comunidades desatendidas a expensas de los propietarios de empresas mayores y blancos. Ella dice que la SBA se enfoca en quiénes son sus clientes—y las mujeres y las personas de color están iniciando negocios a las tasas más altas en este momento. Su trabajo es asegurarse de que tengan los recursos que necesitan para continuar. “Es importante para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra competitividad global,” dice, “que nos aseguremos de que todos los estadounidenses puedan tener éxito.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala