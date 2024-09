Camila Mendes está actuando auténticamente

Read this story in English here

Aunque Camila Mendes mira con cariño su papel revelador como Veronica Lodge en Riverdale, el programa de CW que se transmitió de 2017 a 2023, no se está quedando en el pasado. Para ser justa, realmente no tiene tiempo para hacerlo. “Fue una época formativa en mi vida,” dice. “Aprendí mucho y realmente recibí mi formación en ese programa, así que me preparó para lo que viene.” Antes de que el show emitiera su final de serie en agosto de 2023, ya tenía seis créditos cinematográficos en su haber.

Algunos de esos créditos incluyen Palm Springs, la comedia romántica protagonizada por Andy Samberg y Cristin Milioti en Hulu, y Do Revenge, una comedia negra adolescente de Netflix centrada en el personaje de Mendes, Drea, una estudiante becada en una escuela privada de élite, que se une a la reservada chica tomboy Eleanor (interpretada por Maya Hawke) para llevar a cabo los planes de venganza de cada una contra quienes les han hecho daño.

Mendes, de 30 años, no es ajena a interpretar a una chica popular de secundaria segura de sí misma y aparentemente inquebrantable, con emociones y motivaciones complejas. Pero a veces, dice, puede ser “agotador” generar ese tipo de seguridad. “Creo que es difícil interpretar a personajes que son realmente seguros de sí mismos porque realmente necesitas creerlo, y necesitas tener tanta confianza con tus líneas y entregarlas con un ritmo incisivo,” dice. “Cuando interpreto personajes más parecidos a mí, es una energía diferente.” Después de que su padre la viera como la ambiciosa pero fuera de lugar Ana Santos en la comedia romántica Upgraded de Prime Video, ella dice que él le dijo que era agradable verla interpretar a un personaje más fiel a quien ella es.

Mendes dice que, aunque no está buscando interpretar solo personajes latinos, siempre trata de infundir algún tipo de latinidad en sus papeles para que se sientan más auténticos para ella. En Do Revenge y Upgraded, pudo cambiar los nombres de los personajes para enraizarlos en la herencia latina, dice. Más recientemente, coprotagonizó junto a Rudy Mancuso en Música, una película distribuida por Prime Video, que ella describió como una celebración de la cultura brasileña. Sintió el peso de la responsabilidad al tratar de hacer dos cosas a la vez: proporcionar una representación positiva para un grupo subrepresentado y hacerlo de una manera que se sienta real y no forzada. “Es realmente difícil caminar esa línea. Pero, ¿quién mejor para caminar esa línea que dos brasileños que lo hacen todos los días?” dice. “Si te mantienes auténtico contigo mismo, entonces realmente no puedes equivocarte.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala