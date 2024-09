Wilson Cruz sigue rompiendo barreras—dentro y fuera de la pantalla

September 12, 2024 7:12 AM EDT

By Solcyré Burga

Read this story in English here

El actor Wilson Cruz tenía solo 20 años cuando comenzó a romper barreras en Hollywood con su interpretación de Enrique “Rickie” Vasquez, un adolescente gay de Pennsylvania, en el programa de una sola temporada My So-Called Life de 1994. Al asumir el papel, Cruz, ahora de 50 años, se convirtió en el primer actor gay declarado en interpretar a un personaje gay declarado en la televisión en horario estelar, generando un diálogo en toda América y ofreciendo un salvavidas para las personas que han carecido de visibilidad en Hollywood durante mucho tiempo. “Entendí que estaba dando a los jóvenes y a sus familias el permiso para verse a sí mismos en mí,” dice Cruz. “Sabía que no era el único que estaba teniendo conversaciones difíciles con su familia sobre su sexualidad.”

De hecho, el papel destacado fue lo que lo llevó a salir del clóset con sus propios padres. “Quería que lo escucharan de mí antes de que comenzáramos la producción y antes de hacer prensa, en la que sabía que saldría del clóset y sería honesto,” dice. Pero su padre, no dispuesto a aceptar esta noticia sobre su hijo, lo echó de su casa, una experiencia que sigue siendo demasiado común: una encuesta de 2021 realizada por el Trevor Project encontró que casi el 30% de los jóvenes LGBTQ informaron haber experimentado la falta de hogar o inestabilidad habitacional en algún momento de sus vidas, en muchos casos debido a relaciones tensas con sus padres o cuidadores debido a su identidad.

Pasó un año antes de que Cruz y su padre se reconectaran. Después de que se emitió el episodio del programa en el que Rickie salió del clóset, el padre de Cruz le pidió que hablara, y el actor condujo unas 60 millas para tener esa conversación con una caja de cerveza. “Crecí asumiendo que no iba a tener una relación con mi padre, así que el hecho de que él fuera lo suficientemente vulnerable como para ir allí conmigo fue el regalo más grande y mejor que me ha dado,” dice Cruz. Y eso le aseguró que ser público sobre su propia sexualidad y luchas era la decisión correcta, ya que podría “darle a la gente el permiso para arriesgarse,” dice.

Avanzando con un sentido de propósito, Cruz ha sido intencional sobre los papeles que elige. Estelarizó Rent, interpretó a un doctor VIH+ en la serie dramática Noah’s Arc, y, desde 2017, en Star Trek: Discovery, ha interpretado al Dr. Hugh Culber, un personaje que dice que hizo puertorriqueño para mostrar la perseverancia de la isla incluso miles de años en el futuro, cuando se desarrolla la trama del programa.

Los hispanos constituyen casi una quinta parte de la población de EE.UU. pero representan casi una cuarta parte de todas las ventas de boletos de taquilla y suscriptores de streaming, según un informe de McKinsey. Aún así, los latinos están en gran medida subrepresentados en toda la industria del entretenimiento, constituyendo menos del 5% de los papeles protagónicos en pantalla, fuera de pantalla y roles ejecutivos en los medios de EE.UU.

“Sería una mentira decir que no veo lo lejos que hemos llegado desde 1994,” dice Cruz. “¿Eso significa que estamos en un punto en el que el número de personajes e historias refleja el tamaño real de nuestra población? No. Todavía queda mucho trabajo por hacer.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala