Eugene Hernandez está destacando cuevas voces en el cine

La primera vez que Eugene Hernandez asistió al Festival de Cine de Sundance, tenía 26 años y se sentía esperanzado sobre, bueno, todo. Era 1993, y el presidente Bill Clinton acababa de ser inaugurado; Hernandez había sido voluntario para la campaña. Y se sentía inspirado por los cineastas independientes—Quentin Tarantino, Todd Haynes, Gregg Araki—que habían sido respaldados por el festival. “No sabía qué era un festival,” dice Hernandez. “Seguía escuchando sobre Sundance como ese lugar del que venían estas películas geniales que realmente significaban mucho para mí.”

Así que averiguó cómo obtener un pase y se alojó en un albergue con un viejo amigo de la universidad. En los primeros días del festival, vio una película que cambió todo para él: El Mariachi de Robert Rodriguez, un neo-Western ultra-bajo presupuesto filmado en México. “Era una película hecha por alguien que sentía que tenía un trasfondo similar,” dice Hernandez. “Robert dijo que encontró inspiración en las cosas que estaban disponibles para él. Tenía acceso a una granja, una camioneta, un arma, una guitarra. Así que creó una historia en torno a esos elementos. Me dejó impresionado.”

Hernandez, de 55 años, es ahora el director del festival que cambió su vida, así como el jefe de programación pública en Sundance Institute. Anteriormente dirigió el Festival de Cine de Nueva York, también se desempeñó como vicepresidente senior de Cine en Lincoln Center; antes de eso, fundó la innovadora publicación web enfocada en cine independiente IndieWire. Hernandez ha dedicado su carrera a ayudar a los cineastas emergentes a encontrar su audiencia. “Sundance tiene esta conexión duradera y venerable con el artista, apoyando al artista, protegiendo al artista, nutriendo al artista,” dice. “Eso es un desafío en este momento.”

Hernandez dice que el festival recibió 17,000 inscripciones el año pasado. Pero las barreras para ingresar a la industria cinematográfica siguen siendo altas, y Hernandez, quien nació y creció en Indio, California—todos sus abuelos eran de México—está dedicado a encontrar formas creativas de ayudar. “Pienso mucho en mi propio trasfondo. No crecí con amigos o familiares que trabajaran en la industria, o con los medios para obtener pasantías—o incluso saber qué eran las pasantías en la industria,” dice. “Sundance fue mi puente para descubrir las oportunidades que existían, y sobre el enfoque DIY de tantas mujeres y personas de color y personas queer, gente que intentaba contar historias desde una perspectiva diferente.”

Hernandez sabe que está en una posición rara, como alguien con la capacidad de llevar las nuevas voces de hoy a las audiencias—lo que inspirará a los cineastas independientes del mañana. Pero también sabe que está en buena compañía, ya que los directores de festivales de cine en todo el mundo se están convirtiendo en un grupo más diverso. “Es un gran momento,” dice, “para un verdadero sentido de descubrimiento y diversidad entre los líderes culturales.”

