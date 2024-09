George Lopez está transformando narrativas con la comedia

September 12, 2024 7:06 AM EDT

Con cuatro décadas como un destacado intérprete a sus espaldas, el innovador comediante y actor George Lopez podría ser perdonado si quisiera desacelerar. En cambio, está protagonizando otro show que lleva su nombre.

Desde sus primeros días haciendo stand-up en los años 80 hasta su papel innovador en George Lopez de ABC, el pionero comediante, ahora de 63 años, siempre ha sido un defensor de las voces latinas. La comedia que lanzó a Lopez, que se emitió durante seis temporadas a partir de 2002, aumentó la visibilidad de los latinos en la televisión al representar a una familia latina de manera matizada y relatable. Se convirtió en el primer mexicanoamericano en presentar un programa de talk show nocturno en inglés cuando Lopez Tonight se estrenó en TBS en 2009. Su programa actual, Lopez vs. Lopez, cuya tercera temporada se estrena en NBC este otoño, continúa este legado, mostrando no solo la cultura latina, sino experiencias universales de la vida familiar y dinámicas generacionales mientras actúa junto a su hija real, Mayan.

Lopez ha sido testigo y ha contribuido al cambio en la industria del entretenimiento desde que se emitió su primera comedia. “Al hacer Lopez vs. Lopez 22 años después, no tenemos problemas para encontrar escritores latinos, escritoras latinas,” dice. “Veo más latinas y latinos en los medios. Son directores, son grips. Lo que nos costaba encontrar hace 22 años, ahora abunda 22 años después.” Pero eso no significa que se sienta complacido. Es un firme defensor de los esfuerzos continuos para abrir puertas para los jóvenes de color, presionando a las organizaciones de medios para ofrecer más oportunidades y mentoría.

La carrera de Lopez, y su compromiso con los temas de representación, ha estado entrelazada con su viaje personal. Creciendo en el área de Los Ángeles, fue testigo de la discriminación que sufrió su abuelo. “Una vez, cuando un camarero nos ignoraba, le dije: ‘¿Vas a atendernos o solo te vas a quedar aquí como si fuéramos invisibles?’” recuerda Lopez. Dice que su abuelo lo reprendió por hacer una escena, lo que solo fortaleció la determinación de Lopez de enfrentarse al desrespeto. Su comedia se convirtió en una plataforma para exponer los traumas que enfrentan muchos en la comunidad latina. Lejos de minimizar las dificultades, el enfoque de Lopez era exponerlas con humor, reconociendo las dificultades mientras las transformaba en historias de resistencia y fortaleza.

Mientras Lopez contempla el futuro, reconoce que su carrera puede estar llegando a su fin. “He perdido muchas puestas de sol y años de viajes,” dice. Pero abraza su edad con el ingenio característico. “Estaba parado en el elevador el otro día,” dice, “y una señora dijo, ‘Vaya, ese tipo parece un viejo George Lopez.’ Y yo dije, ‘Me siento como un viejo George Lopez.’”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala