Michelle Freyre está redefiniendo el liderazgo en la industria de la belleza—y más allá

September 12, 2024 7:07 AM EDT

By Solcyré Burga

Read this story in English here

Michelle Freyre cree que la belleza es más que una rutina de cuidado de la piel de tres pasos.

“Para muchas latinas, es una verdadera representación externa de quién eres,” dice la presidenta global de marca de Clinique y Origins en Estée Lauder, de 53 años. “Mi mamá me enseñó mucho sobre la belleza, no solo sobre estar maquillada, sino sobre sentirme en mi mejor y más empoderado yo.” Freyre, cuya introducción al cuidado de la piel y el maquillaje fue como clienta en un mostrador de Clinique en su tienda local en Puerto Rico, donde creció, ahora usa esas lecciones para guiar su trabajo como líder de marcas de cosméticos multimillonarias con un alcance global.

Freyre pasó 20 años en Johnson & Johnson antes de trasladar a su familia, incluyendo a sus gemelos de 7 meses, de la Costa Oeste a la Costa Este para buscar una nueva oportunidad de liderazgo. Ese proceso le enseñó mucho sobre asumir riesgos, lo cual dice que es fundamental para su liderazgo. Pero a medida que ascendía en la jerarquía, también tuvo que reconciliar sus normas culturales con las expectativas impuestas por un mundo empresarial dominado por hombres. “Me tomó un tiempo sentirme segura y ser mi yo auténtico. Y cuando pienso en mi yo auténtico, es vestirme de manera más femenina, en mi cabello, mi lápiz labial rojo, los aretes, todo eso,” dice. “Y hasta cómo hablo con las manos.”

Su visibilidad ha demostrado ser beneficiosa para otros latinos en la empresa. Como patrocinadora ejecutiva de Hispanic Connections, el grupo de recursos para empleados latinos de Estée Lauder que cuenta con más de 700 miembros, Freyre ayudó a lanzar el programa de patrocinio de la compañía, que trabaja para retener, desarrollar y atraer talento hispano de alto nivel. “Michelle dijo vamos, sentémonos, let’s sit down, pongamos nuestras cabezas juntas, y hagámoslo,” dice Barma Uruchima, vicepresidenta en Estée Lauder y copresidenta del ERG.

En general, Estée Lauder Companies (ELC) es relativamente diversa. En 2023, poco más del 50% de los empleados en ELC se identificaron como personas de color, un aumento del 46% en 2021, según el informe de impacto social y sostenibilidad de ELC. Y la representación hispana o latina en la corporación se sitúa en el 18%—aproximadamente la misma proporción que la del grupo demográfico en EE.UU. Pero las latinas específicamente, en toda América corporativa, representan menos del 5% de los roles de nivel de entrada. Los números se vuelven aún más marcados a medida que aumenta el rango, con las latinas representando solo el 1.5% de las posiciones de vicepresidenta senior en todo el país, según un informe de la organización sin fines de lucro Lean In. Freyre dice que está agradecida por todos los mentores que ha conocido a lo largo de su carrera, pero guarda silencio cuando se le pregunta sobre líderes latinos en la industria que la han mentoreado en su propio camino profesional.

Freyre espera llenar ese vacío. “No había nadie que fuera latino cuando estaba creciendo que estuviera por encima de mí, lo cual es solo un testimonio del trabajo que tenemos que hacer,” dice. “Siento una gran responsabilidad de devolverlo. Porque sé que ahora pueden mirarme. Pero tengo que ir y llevarlos conmigo y hacer que eso suceda.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala