Julio Frenk está trayendo su visión de inclusividad a UCLA

September 12, 2024

Cuando Julio Frenk asuma el cargo de canciller en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) en enero, después de casi nueve años como presidente de la Universidad de Miami, será el primer latino en ocupar el puesto más alto en los 105 años de historia de la escuela.

Lo que guía su liderazgo es el concepto que él llama “reciprocidad de la generosidad de los extraños”. “Es la idea de aceptar a personas que son muy diferentes de ti, que hablan diferente y viven diferente,” dice Frenk, de 70 años. Su padre judío huyó de la Alemania nazi en los años 30 hacia México, donde, a pesar del estándar de vida económico más bajo del país, encontró personas que practicaban esa filosofía. “Cambió la vida de mi padre y hizo posible la mía.”

Frenk, que obtuvo un título en medicina en México y también ha sido decano de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, ve esa mentalidad como fundamental para los dos campos en los que ha construido su carrera: la atención médica y la educación superior. En la atención médica, dice, “la idea es que la totalidad de la sociedad es tu paciente.” Como Secretario de Salud de México de 2000 a 2006, desarrolló un programa de seguros universal que proporcionó acceso a la atención médica para 55 millones de no asegurados en el país. Como administrador universitario, ha estado enfocado en cómo las instituciones de educación superior pueden ofrecer un modelo que sirva también a quienes están fuera del ámbito académico. “Lo que podemos hacer internamente en una universidad [es] asegurarnos de promover la diversidad, la inclusión en todos los sentidos, la equidad y el sentido de pertenencia,” dice. “Si lo hacemos de la manera correcta, entonces estamos estableciendo un ejemplo para nuestra sociedad en general.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala