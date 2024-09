Tanya Saracho está asegurando que los latinos tengan un lugar en la mesa de escritores

Read this story in English here

Tanya Saracho no va a pretender que este sea un momento fácil para contar los tipos de historias que la han convertido en una de las voces más distintivas de la televisión. Productora, guionista y dramaturga, conocida principalmente por crear Vida, un aclamado drama de Starz que se transmitió de 2018 a 2020 sobre dos hermanas mexicoamericanas que regresan a su antiguo vecindario en Los Ángeles tras la muerte de su madre, Saracho está apasionadamente comprometida con la representación auténtica de personajes queer y latinos en particular. Pero, como han lamentado creadoras de color como Issa Rae y la amiga de Saracho, Gloria Calderón Kellett, la era de austeridad posterior a la huelga en la industria del entretenimiento—impulsada por la impaciencia de Wall Street por ver un retorno de sus inversiones en streaming e influenciada por una reacción contra la DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en la cultura en general—ha sido dura para los proyectos que se centran en las experiencias de quienes no son blancos ni heterosexuales.

“El momento es tan tumultuoso,” dice Saracho. “Especialmente para las historias marrones, para las historias queer, [los creadores] tienen esta conversación a menudo, que no estamos de moda en este momento.” Antes de las huelgas de actores y guionistas del año pasado, en las que Saracho fue una participante vocal, tenía en proceso una serie sobre dos latinas estadounidenses en Londres que se encuentran en un triángulo amoroso con un músico británico. Se había reunido una sala de escritores. Pero entonces, recuerda, la serie “en la que había estado trabajando durante tres años se fue.” La financiación para proyectos como el laboratorio de ignición que Saracho fundó bajo el paraguas de su empresa productora, Ojalá, para nutrir a escritores latinos, desapareció, mientras que la competencia por un número decreciente de puestos de personal en la industria solo se intensificó.

Sin embargo, Saracho nunca ha considerado rendirse. “La televisión está pasando por algunos dolores de crecimiento,” dice. “Para sobrevivir, debes agachar la cabeza y escribir las historias.” Y así ha utilizado su acuerdo general con Universal Studio Group—un privilegio que reconoce que no todos los guionistas de televisión disfrutan—para seguir creando programas que destacan a las comunidades latinas y LGBTQ.

Uno de los proyectos que tiene en marcha, The Wild Wild, empareja a la heroína popular del Viejo Oeste Annie Oakley con su coestrella menos conocida en el legendario espectáculo del Viejo Oeste de Buffalo Bill Cody: Señorita Rosalie, una amazona que fue una de las docenas de mexicanos españoles que recorrieron con Cody. Saracho está interesada en la forma en que el espectáculo de Buffalo Bill moldeó los arquetipos de la cultura pop estadounidense, y específicamente en el nacimiento del personaje estereotípico de “spicy Latina” presagiado por los disfraces escotados de Rosalie. Hollywood, dice, está “pidiendo shows de tipos blancos con armas. Bueno, este es un show de chicas con armas. Y corsés. Y algunas de ellas son gay.”

Más en la línea de Vida, que fue querida por su representación matizada y políticamente cargada pero frecuentemente placentera de un vecindario latino contemporáneo que enfrenta problemas como la gentrificación y las identidades interseccionales, está Brujas. Informado por su propia práctica de brujería e inspirado por el reciente movimiento de latinos “reclamando estos antiguos sistemas de creencias matriarcales” en plataformas como TikTok, el programa sigue a dos primas afro-latinas en Chicago que se introducen en la brujería durante el confinamiento por COVID-19. “Es una especie de metáfora para el empoderamiento femenino,” dice Saracho.

Será probablemente más difícil llevar estos proyectos a buen término que hace cuatro años, cuando la pandemia había hecho que las familias se lanzaran a suscripciones de streaming y las protestas de George Floyd se manifestaran en las artes como un mandato para contar más historias negras y marrones. Pero Saracho está acostumbrada a crear espacio para sí misma. Nacida en Sinaloa, México, la creadora de 48 años se mudó a McAllen, Texas, cuando era adolescente y se inscribió en el programa de oratoria y debate de su escuela, esperando una terapia del habla que la librara de su acento. En cambio, obtuvo una introducción al teatro, que se convirtió en toda su vida. Graduada del programa de teatro de la Universidad de Boston, pasó su juventud en Chicago, donde cofundó una compañía de teatro solo para latinas y comenzó la Alianza de Artistas de Teatro Latinos (ALTA). Hollywood eventualmente se dio cuenta; Saracho aprendió a escribir para televisión en el trabajo, en la sala de guionistas de Devious Maids, seguido de períodos en Looking y How to Get Away With Murder. “Divorcié a mi primera esposa, el teatro, y estoy casada con esta,” dice, “y no pienso rendirme todavía.”

Saracho también se mantiene firme en usar su posición en la industria para ayudar a otros marginados a encontrar su lugar. Junto con el laboratorio de ignición en pausa de Ojalá, reunió a un grupo de colegas bajo el banner del Proyecto Latinx No Titulado, cuya misión es abogar por “una industria del entretenimiento donde el contenido Latinx de creadores Latinx sea la norma.” Saracho también se asoció con la Fundación de la Guild de Escritores en el Programa de Capacitación para Personal de Apoyo de Escritores, que capacita a escritores de orígenes subrepresentados para puestos de asistente de escritores y coordinador de guiones. Cada iniciativa es una forma de reclamar un lugar en una mesa donde el espacio es más difícil de encontrar que en años anteriores.

Por supuesto, Saracho señala, “la revolución correcta incluye construir nuestra propia mesa.” Se pregunta si la producción televisiva independiente, que sigue siendo mucho más rara que el cine independiente, podría algún día convertirse en la herramienta para lograr tal autonomía creativa. “Pero tal y como están las cosas ahora,” dice, “es como: Déjanos sentarnos aquí. Y valóranos. Y pon un maldito lugar para nosotros.”

—Reportando en español por Israel Meléndez Ayala