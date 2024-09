María Zardoya está conectando mundos a través de la música

September 12, 2024 7:07 AM EDT

María Zardoya, la vocalista principal de la banda de pop indie latino The Marías, siente que ha existido entre dos mundos casi toda su vida. Nació en Puerto Rico pero creció en el suburbio de Snellville, Georgia, donde se sintió demasiado latina para encajar. Pero cuando visitaba Puerto Rico, no se sentía lo suficientemente latina. Es un sentimiento familiar para una gran parte de los jóvenes latinos en los EE. UU. Y, en cierto sentido, Zardoya dice que ella y la banda también existen en este espacio liminal. “Siento que ese tipo de identidad con el que crecí también se manifiesta en la industria de la música, y todavía estoy descifrándolo,” dice.

Después de lanzar su álbum debut en 2021, The Marías fueron invitadas a ser artistas destacadas en el álbum de 2022 de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, donde aparecieron en la canción “Otro Atardecer,” y rápidamente pasaron de hacerse un nombre en el mundo indie a ser absorbidas directamente por el mainstream. La canción ha acumulado más de 450 millones de reproducciones en Spotify. La banda luego fue invitada a formar parte del álbum DATA de Tainy en 2023, en una canción con el rapero emergente y también puertorriqueño Young Miko. Zardoya dice que siente un sentido de comunidad entre los latinos en la industria de la música. “Cada vez que puedes dar visibilidad a tu tierra natal, te sientes orgullosa de hacerlo,” dice. “Cuando Bad Bunny, Tainy y Miko se pusieron en contacto, me sentí aún más orgullosa de venir de esta pequeña isla y mostrar nuestra cultura.”

En mayo, The Marías lanzaron su segundo álbum, Submarine, en el que algunas de las canciones detallan el final de la relación de Zardoya con su compañero de banda y ahora exnovio, Josh Conway. Ella dice que, desde el comienzo de su tiempo como banda, luchó por equilibrar el ser abierta sobre su relación y querer ser privada. “Hay un dicho en español, ‘La ropa sucia se lava en casa,’ que se traduce a ‘la ropa sucia, se lava en casa.’”

No es un álbum de ruptura, mantiene, porque no todas las canciones tratan sobre su separación. Prefiere llamarlo un “álbum de desamor,” compartiendo que sacó de otras experiencias de pérdida. “Fue desordenado al principio,” admite Zardoya. “Casi se siente como un embudo, donde todas estas experiencias, pensamientos, momentos incómodos y difíciles se canalizan en la música. Estamos al final de ese embudo; hemos encontrado nuestro camino, y ahora nuestra relación es mejor que nunca.”

Zardoya se adentró en el budismo y vivió un estilo de vida Zen mientras escribía el álbum, y una de las principales lecciones que aprendió es estar consciente del momento presente. A medida que la banda alcanza nuevas alturas, se recuerda a sí misma: No existe nada más, ni el futuro ni el pasado, solo el ahora.

