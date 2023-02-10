Илья Яшин из тюрьмы: Не вините всех русских за путинскую войну

People attend an anti-war protest in Saint Petersburg, Russia, on Feb. 24, 2022 after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in Ukraine.
Anton Vaganov—Reuters
Ideas
By Ilya Yashin
Yashin is a Russian dissident and political activist. After condemning the Russian invasion of Ukraine, he was arrested in 2022 and is currently serving an 8.5-year prison sentence.

Скоро год, как длится война, развязанная Кремлем против Украины. Она унесла десятки тысяч человеческих жизней, разрушила целые города и превратила в беженцев миллионы семей.

Владимир Путин, ответственный за эту трагедию, стал настоящим символом зла, его проклинают по всему миру. Но кажется, что всё чаще объектом враждебности становится и народ России. Главная претензия к русским: вы не сопротивляйтесь агрессивной политике своего правительства, а значит становитесь соучастниками военных преступлений.

Меня зовут Илья Яшин, я российский оппозиционный политик, которого Кремль держит в тюрьме с середины лета. Меня приговорили к 8,5 годам заключения, потому что я публично выступал против войны с Украиной. Но сегодня я хочу сказать несколько слов в защиту своего народа.

Первое: мы сопротивляемся. С начала вторжения и в течение всего 2022 года полиция задержала в России почти 20 тысяч противников войны. По свидетельству правозащитников[1], с 24 февраля акции протеста почти ежедневно вспыхивали в разных городах, а без задержаний и арестов за время войны обошлось лишь 18 календарных дней. На общем фоне мы видим удивительные примеры гражданского мужества. Так, провинциальный кочегар Владимир Румянцев получил 3 года тюрьмы за организацию самодельной радиоточки, через которую он транслировал антивоенные сообщения, а московский депутат Алексей Горинов отправлен за решетку на 7 лет после того, как предложил на заседании в муниципалитете почтить минутой молчания память погибших украинских детей.

Второе: люди бегут от Путина. За год Россию покинуло от 1 до 1,5 миллионов граждан, и абсолютное большинство из них эмигрировало, не желая быть причастными к военной агрессии. Хочу обратить внимание, что уехало из страны как минимум вдвое больше людей, чем было мобилизовано на войну. Да, вы, наверное, можете упрекнуть тех, кто предпочел бегство сопротивлению, тюрьмам и пыткам. Но факт в том, что сотни тысяч моих соотечественников оставили свой дом, не согласившись становиться убийцами по призыву правительства.

Третье: оставшиеся в России живут на правах заложников. Многие не одобряют войну, но молчат, опасаясь репрессий. Однако молчание заложника, на которого направлено ружье террориста, не делает его пособником террориста.

Я хочу призвать мировое сообщество к мудрости. Воздержитесь от унижения русских, ведь такая риторика лишь укрепляет власть Путина. Перекладывая ответственность за военные преступления кремлевской хунты на мой народ, вы облегчаете моральный и политический груз Путина. Вы даете ему возможность прикрываться от справедливых обвинений людьми, которые по сути становятся в этой ситуации живым щитом. Мне это видится серьезной ошибкой.

Путин принес огромное горе украинскому народу. Но этой варварской войной он убивает и мою страну – Россию. Я верю, что русские могут стать союзниками свободного мира в противостоянии тирану. Протяните руку моим согражданам.

 

Илья Яшин

СИЗО-1, Удмуртия

 

[1] По данным правозащитного сообщества «ОВД – инфо». Опубликовано изданием «Верстка».

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