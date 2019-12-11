過去六個月走上香港街頭的數以萬計的大部分年輕示威者是時代雜誌2019年年度風雲人物讀者投票的贏家。

本年度票選超過2,700萬的投票，為公眾提供機會投給他們認為對今年的事情造成最大影響的人物。去年，票選的贏家是韓團防彈少年團 (BTS)。

超過30%的2019年年度投票選擇了香港的示威者。從六月開始，他們在該半自治的城市舉行了大型的遊行集會。抗議最初是對有爭議的引渡法案的反應，但從那以後已演變成向中國爭取更大的自治權的徹底的叛亂。

示威活動促使了香港政府正式撤回該法案，並被認為是激發了十一月地區選舉的破紀錄投票率。但抗議近月來演變得越來越激烈。同时間，警察的策略也变得更激進, 相應地提高武力去對付一些積極升级暴力的示威者。

時代雜誌的編輯最終決定了2019年年度風雲人物。無論是褒是眨，該獲選的人士或團體都為世界帶來最大的影響。今年，青年氣候運動領導者格蕾塔·桑伯格 (Greta Thunberg) 是年度風雲人物，決定的部分原因是她對世界各地的年輕抗議者日益增強的感染。

社會運動者也在投票中獲得第二位，並有超過4.5%的讀者選擇了氣候罷課罷工的示威者。通過遊行方式，他們敦促了社會領袖落實更多的環境政策。

排在第三位的是演員基努·李維 (Keanu Reeves)，被接近4.5%的讀者選出。他的熱心粉絲甚至在 change.org 創建了一個請願書，呼籲讓他當選2019年年度風雲人物。

接下來是在網上有狂熱粉絲群的韓國人氣團體防彈少年團。這個七人男子組合獲得了4%的票數。桑伯格本人排第五位。

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